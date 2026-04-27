Ataşehir'de şebeke suyu patladı: Bir haftadır akıyor

        Ataşehir'de şebeke suyunu taşıyan boru patladı: Bir haftadır akıyor

        İstanbul'un Ataşehir ilçesinde sokaktaki şebeke suyunu taşıyan boru patladı. Yaklaşık bir haftadır suyun boşa aktığını söyleyen mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. Mahallede esnaf olan Zekeriya İleri, "Bir haftadır su boşa akıyor. Başvurmadığımız yer kalmadı. Geleceğiz makineler bozuk diyorlar. Burayı yapıyorlar 15 gün sonra yeniden patlıyor. Senede 30-40 sefer buradaki boru patlıyor. Düzenli bir yapım yok, gelen yapıyor sonra da çekip gidiyor. Mahalleli susuz kalıyor, yazık günah değil mi bu suya" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 12:46 Güncelleme:
        İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi Fevzi Paşa Sokak'ta, şebeke suyunu taşıyan boru bilinmeyen bir nedenle patladı.

        Mahalle sakinleri iddiaya göre defalarca ilgili kurumlara şikâyetlerini dile getirseler de herhangi bir çözüm bulunamadı. Boşa akan su sokaktan caddeye ulaştı.

        DHA'ya konuşan mahallede esnaf olan Zekeriya İleri, "Bir haftadır su boşa akıyor. Başvurmadığımız yer kalmadı. Geleceğiz makineler bozuk diyorlar. Burayı yapıyorlar 15 gün sonra yeniden patlıyor. Senede 30-40 sefer buradaki boru patlıyor. Düzenli bir yapım yok, gelen yapıyor sonra da çekip gidiyor. Mahalleli susuz kalıyor, yazık günah değil mi bu suya. Buradaki su Çarşamba gününden beri bir haftadır akıyor. 50 yere şikâyet ettik her yeri aradık kimse gelmiyor. Biz ne yapacağımızı şaşırdık. Akan su normal içtiğimiz şebeke suyu" dedi.

        Mahalle sakinlerinden Ahmet Aslan, "Telefon açtık. İSKİ'nin elemanları geldi buraya. 'Ana şebeke bu bizim işimiz değil' diyerek gittiler bir daha da gelen olmadı. Telefon açıyoruz bize fırça atıyorlar İSKİ'den. 'Burası için sürekli aramayın' diyerek bize fırça atıyorlar. Bir daha da gelen olmadı. Bir haftadır akıyor. Yazık günah değil mi bu suyun parası bizden çıkıyor vatandaştan çıkıyor. Yazık günah değil mi insanlara" diye konuştu.

        Başka bir mahalle sakini Ahmet Peker ise, "Eve her geldiğimde arıyorum hep 'talep oluştur' diyorlar ama gerisi yok. Hiç gelen giden olmadı. Yazık değil mi bu akan suya. 4-5 gündür akıyor bu su biliyorum. 'Talep oluştur' diyorlar başka bir şey yok. Bir de fırça yiyoruz onlardan. Bekliyoruz bakalım ne zaman gelecekler" dedi.

        Diğer yandan İSKİ Kadıköy Şube Müdürlüğü'nden, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Fevzi Paşa Sokak'ta patlayan şebeke suyu borusunun tamirinin birkaç gün içinde yapılacağı bilgisi edinildi.

