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Atatürk dizisi ne zaman çıkıyor? Disney Plus'un Atatürk dizisi oyuncuları kimler?

Bir süre önce Türkiye'de de yayın yapmaya başlayan Disney Plus, yeni Türk dizisi Atatürk'ün ilk fragmanını izleyicilerinin beğenisine sundu. Başrolünde Aras Bulut İyinemli'nin yer alacağı diziye dair ilk ayrıntılar da belli oldu. İşte, Disney Plus Türkiye'nin Atatürk dizisi ile ilgili bilgiler...

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  • Atatürk dizisi ne zaman çıkıyor? Disney Plus Atatürk dizisi oyuncuları kimler?

    Disney Plus Türkiye'de yayınlanacak Atatürk dizisinin ilk fragmanı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Söz konusu fragman sonrası dizinin ne zaman yayınlanacağı, kimlerin oynayacağın ve konusu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...
  • Atatürk dizisi ne zaman çıkıyor? Disney Plus Atatürk dizisi oyuncuları kimler?

    ATATÜRK DİZİSİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

    Atatürk dizisinin ne zaman çıkacağına ilişkin Disney Plus Türkiye'nin resmi açıklaması şu şekilde: "Orijinal dizi #Atatürk Cumhuriyetimizin 100. yılı 2023'te sadece Disney+'ta."
  • Atatürk dizisi ne zaman çıkıyor? Disney Plus Atatürk dizisi oyuncuları kimler?

    ATATÜRK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

    Songül Öden - Zübeyde Hanım

    Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

    Sarp Akkaya - Enver Paşa

     
  • Atatürk dizisi ne zaman çıkıyor? Disney Plus Atatürk dizisi oyuncuları kimler?

    Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

    Esra Bilgiç - Madam Corinne

    Sahra Şaş - Makbule Atadan

    Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

    Beran Kotan - Ömer Naci

    Hamdi Alkan

    Emma Watson

    Darko Perić
  • Atatürk dizisi ne zaman çıkıyor? Disney Plus Atatürk dizisi oyuncuları kimler?

    ATATÜRK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı dizide Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik hayatından bir kesit anlatılması ve ilk sezonun 6 bölümden oluşması planlanmaktadır. 
  • Atatürk dizisi ne zaman çıkıyor? Disney Plus Atatürk dizisi oyuncuları kimler?

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