Atatürk Evi yeniden hayat buluyor

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine liderlik eden, modern Türkiye’nin temellerini atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün doğduğu ev, onun mirasını yaşatacak yeni bir döneme hazırlanıyor. Selanik’te bulunan ve bugün müze olarak kullanılan Atatürk Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın himayesinde, TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla yeniden hayat buluyor. Türk milletinin bu büyük liderine duyduğu minnetin bir göstergesi olan restorasyon projesi, tarihî yapının özgün kimliğine kavuşmasını amaçlıyor. Türk-Yunan iş birliğiyle yürütülen projede, Atatürk Evi’nin son restorasyonunda kaybolan 'Türk Evi' atmosferi, eski fotoğraflar ve klasik mimari unsurlar temel alınarak yeniden oluşturuluyor.

REKLAM

ÖZGÜN MİMARİ YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Restorasyon kapsamında ahşap kapı, pencere, tavan ve döşeme gibi tüm detaylar aslına uygun şekilde yenileniyor. Binanın iç mekânında sıva ve boya işlemleri yapılırken, bahçedeki taş kaplama ve duvar düzenlemeleri de özenle ele alınıyor. Elektrik ve mekanik tesisat tamamen yenilenerek, modern standartlarla uyumlu hale getiriliyor. Bunun yanı sıra, evin bodrum katında tarihçesi, orta katında etnografik öğeler ve üst katında Atatürk’ün çocukluk yıllarını yansıtan sergiler hazırlanacak.