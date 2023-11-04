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        Haberler Televizyon Atatürk filmi 3 kasımda vizyonda girdi: Atatürk filmi oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

        Atatürk filmi 3 kasımda vizyonda girdi: Atatürk filmi oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

        Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 1881-1919 yıllarını anlatan Atatürk filminin 1. bölümü 3 Kasım'da vizyona girdi. Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandırdığı filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin yer alıyor. İşte Atatürk filminin oyuncu kadrosu ve tüm detayları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 20:53 Güncelleme: 04.11.2023 - 20:53
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        Merakla beklenen Atatürk'ün filmi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 1881-1919 yılları arasında yaşadıklarını anlatan birinci film 3 Kasım'da vizyona girdi. Atatürk filminin ikinci kısmı ise 5 Ocak'ta sinemalarda vizyona girecek.

        2

        ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk

        Songül Öden - Zübeyde Hanım

        Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi

        Sarp Akkaya - Enver Paşa

        Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy

        Esra Bilgiç - Madam Corinne

        Sahra Şaş - Makbule Atadan

        Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar

        Beran Kotan - Ömer Naci

        Darko Perić - Stiliyan Kovaçev

        Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders

        Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu

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        ATATÜRK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Atatürk film çekimleri için birçok farklı il kullanıldı. Film çekimleri için özellikle kullanılan yerlerden birisi ise Çanakkale ve İstanbul.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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