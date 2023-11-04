Atatürk filmi 3 kasımda vizyonda girdi: Atatürk filmi oyuncuları kimler ve nerede çekildi?
Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 1881-1919 yıllarını anlatan Atatürk filminin 1. bölümü 3 Kasım'da vizyona girdi. Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandırdığı filmin yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin yer alıyor. İşte Atatürk filminin oyuncu kadrosu ve tüm detayları
Merakla beklenen Atatürk'ün filmi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 1881-1919 yılları arasında yaşadıklarını anlatan birinci film 3 Kasım'da vizyona girdi. Atatürk filminin ikinci kısmı ise 5 Ocak'ta sinemalarda vizyona girecek.
ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Aras Bulut İynemli - Mustafa Kemal Atatürk
Songül Öden - Zübeyde Hanım
Mehmet Günsür - Ali Rıza Efendi
Sarp Akkaya - Enver Paşa
Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy
Esra Bilgiç - Madam Corinne
Sahra Şaş - Makbule Atadan
Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar
Beran Kotan - Ömer Naci
Darko Perić - Stiliyan Kovaçev
Predrag Bjelac - Otto Liman von Sanders
Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu
ATATÜRK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Atatürk film çekimleri için birçok farklı il kullanıldı. Film çekimleri için özellikle kullanılan yerlerden birisi ise Çanakkale ve İstanbul.