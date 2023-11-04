Atatürk filmi 3 kasımda vizyonda girdi: Atatürk filmi oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

Atatürk filmi 3 kasımda vizyonda girdi: Atatürk filmi oyuncuları kimler ve nerede çekildi?

Merakla beklenen Atatürk'ün filmi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın 1881-1919 yılları arasında yaşadıklarını anlatan birinci film 3 Kasım'da vizyona girdi. Atatürk filminin ikinci kısmı ise 5 Ocak'ta sinemalarda vizyona girecek.

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ATATÜRK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Atatürk film çekimleri için birçok farklı il kullanıldı. Film çekimleri için özellikle kullanılan yerlerden birisi ise Çanakkale ve İstanbul.