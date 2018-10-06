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Can, THY'nin bayrak taşıyıcısı olarak dünyanın her noktasına hizmet verdiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"THY'de yolcu profili çeşitli olduğu için biz ona uygun şekilde hareket ediyor, temizliği en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Temizlik sürecinde uçakta bize tanınan süreler var. Arkadaşlar da bunların bilincinde. Zaten süreçler sürekli takip ve kontrol ediliyor. Bu şekilde temizliğimizi yapıyoruz. Yani THY uçaklarına hizmet vermek çok kolay bir iş değil.