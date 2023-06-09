KUPA TANITIM AÇISINDAN ÇOK DEĞERLİ

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının da getirildiği etkinlik alanında açıklamada bulunan Büyükekşi, kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonun İstanbul'da düzenlenmesinin önemine değindi. Kupanın tanıtım açısından da çok değerli olduğunun altını çizen Büyükekşi, "Milyarlarca insan bu maçı cumartesi gecesi stattan ve televizyondan izleyecek. Türkiye'nin bilim, sanat ve sporla anılması son derece önemli. İstanbul'un bu şekilde dünyanın gündemine gelmesini de çok önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.