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2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak Atatürk Olimpiyat Stadı nerede?

Atatürk Olimpiyat Stadı adresi ve nasıl gidileceği, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde araştırılmaya başlandı. EFA'nın 5 Yıldızlı Stadlar listesinde yer alan Atatürk Olimpiyat Stadı, Mancester City ve Inter 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapıyor. İşte Atatürk Olimpiyat Stadı konumu, ulaşımı, seyirci kapasitesi...

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  • Atatürk Olimpiyat Stadı 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak! Atatürk Olimpiyat Stadı nerede, nasıl gidilir ve kapasitesi kaç?

    Atatürk Olimpiyat Stadı'nın konumu ve ulaşım bilgileri araştırılmaya başlandı. Atatürk Olimpiyat Stadı 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak. Mancester City ve Inter mücadelesine ev sahipliği yapacak olan stada ulaşmak isteyenler "Atatürk Olimpiyat Stadı nerede ve nasıl gidilir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Atatürk Olimpiyat Stadı adresi...
  • Atatürk Olimpiyat Stadı 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak! Atatürk Olimpiyat Stadı nerede, nasıl gidilir ve kapasitesi kaç?

    UEFA ŞAMPİYONLAR FESTİVALİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİ YAPILDI!

    İstanbul'da 10 Haziran'da yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde düzenlenen UEFA Şampiyonlar Festivali'nin açılışı töreni yapıldı.

    Yenikapı Festival Park'ta gerçekleştirilen açılışta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ile TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop yer aldı.
  • Atatürk Olimpiyat Stadı 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak! Atatürk Olimpiyat Stadı nerede, nasıl gidilir ve kapasitesi kaç?

    KUPA TANITIM AÇISINDAN ÇOK DEĞERLİ

    UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının da getirildiği etkinlik alanında açıklamada bulunan Büyükekşi, kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonun İstanbul'da düzenlenmesinin önemine değindi. Kupanın tanıtım açısından da çok değerli olduğunun altını çizen Büyükekşi, "Milyarlarca insan bu maçı cumartesi gecesi stattan ve televizyondan izleyecek. Türkiye'nin bilim, sanat ve sporla anılması son derece önemli. İstanbul'un bu şekilde dünyanın gündemine gelmesini de çok önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.
  • Atatürk Olimpiyat Stadı 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak! Atatürk Olimpiyat Stadı nerede, nasıl gidilir ve kapasitesi kaç?

    ATATÜRK OLİMPİYAT STADI NEREDE?

    2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak olan Atatürk Olimpiyat Stadı İstanbul'un Başakşehir ilçesinde İkitelli bölgesinde yer alıyor.

     

    Atatürk Olimpiyat Stadı adresi: Ziya Gökalp Mah., Olimpiyat Stadı Yolu No:1, 34490 İkitelli/Başakşehir/İstanbul olarak geçiyor.
  • Atatürk Olimpiyat Stadı 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak! Atatürk Olimpiyat Stadı nerede, nasıl gidilir ve kapasitesi kaç?

    ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NA NASIL GİDİLİR?

    İstanbul, İkitelli'de yer alan Atatürk Olimpiyat Stadı'na M3 metro hattı ile gidebilirisiniz.

    Atatürk Olimpiyat Stadı, M3 metro hattının son durağında yer alır. M3 metro hattına ulaşmak için ise M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattını kullanarak Kirazlı durağından M3 metroya aktarma yapabilirsiniz.

     

    Aynı zamanda Yenibosna metro durağından 79K otobüs hattıyla direkt ulaşım sağlayabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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