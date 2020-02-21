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HaberlerGündemATATÜRK SEVGİSİ! 3 yaşındaki Meryem... "Ne olur buraya gel"

3 yaşındaki Meryem... "Ne olur buraya gel"

Mersin'de, Bilek Güreşi Yarışması'nda halasını izlemek için spor salonuna giden Meryem Orbay (3),Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterinin önünde, "Atatürk, ne olur gel buraya gel" diyerek, ağladı. Anne Büşra Orbay, cep telefonu kamerasıyla kızını çekerken, sakinleştirmeye de çalıştı

Atatürk sevgisi
DHA

Vanlı olan ve Mersin'de yaşayan Hasan ile Büşra Orbay çifti, minik kızları Meryem'in halasının da katıldığı Bilek Güreşi Yarışması'nı izlemek için spor salonuna gitti.

KOŞARAK ATATÜRK POSTERİ'NE GİTTİ

DHA'da yer alan habere göre yarışma devam ederken, 3 yaşındaki Meryem Orbay, duvarda asılı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini gördü. Koşarak, posterin önüne giden Meryem, "Atatürk, ne olur gel buraya gel" diyerek, ağlamaya başladı.

ANNESİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Annesi bu anlarda cep telefonu kamerasıyla görüntü çekerken, Meryem'i de sakinleştirmeye çalıştı. Minik Meryem, bir süre Atatürk posteri önünde gözyaşı döktü.

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