Athena Hakan'a ait binada kısmi çökme Fatih'te 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana gelirken, çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Çökmenin yaşandığı binanın ise Athena Hakan olarak tanınan şarkıcı Hakan Özoğuz'a ait olduğu ortaya çıktı. Hakan Özoğuz'un menajeri yaptığı açıklamada; "Anıtlar Kurulu'ndan resmi olarak yıkım kararı alınmış olup, belediye nezdinde de yıkım listesine alınmış bir binadır" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 11.12.2024 - 11:53 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:26 facebook

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