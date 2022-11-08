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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Athena Gökhan kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumunu açıkladı

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz'un lenfoma nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilmişti. Gökhan Özoğuz, kardeşinin son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

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  • Athena Gökhan kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumunu açıkladı - Magazin haberleri

    Gökhan Özoğuz, önceki akşam 'Tamirhane' filminin galasına katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan müzisyen, lenfoma tedavisi gören kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumuna ilişkin de konuştu.

  • "TEDAVİ BİTTİ"

    Özoğuz, "Sahnelere devam ediyor. Özkan ağabey ile beraber oldular. Müzisyen hastalığı gibi bir şey oldu bu hastalık. 10 senedir vardı zaten, son dönemde hareketlendi. Tedavi vakti bekleniyordu, tedavi oldu bitti. Şu an bomba gibi konserlere devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
  • Athena Gökhan kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumunu açıkladı - Magazin haberleri

    "SENELERDİR SESSİZ İZLENEN HASTALIK..."

    Geçtiğimiz günlerde Twitter sayfasından açıklama yapan 45 yaşındaki Hakan Özoğuz ise, "Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere." notunu paylaşmıştı.
  • Athena Gökhan kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumunu açıkladı - Magazin haberleri

    HAKAN ÖZOĞUZ HAKKINDA

    Hakan Özoğuz, 11 Ekim 1976 tarihinde İstanbul’da Fenerbahçe semtinde doğmuştur. Aslen Gazianteplidir. 15 yaşında gitar çalmaya merak salan Hakan Özoğuz, 2006 yılında ikiz kardeşi ile 4 yıllığına müzik eğitimi için Londra’ya gittiler.

    Futbol taraftarlarının tezahüratı haline gelen "Holigan"ın ardından Athena dördüncü video klibini "Tarlaya Ektim Soğan" adlı şarkıya çekti.
  • Athena Gökhan kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumunu açıkladı - Magazin haberleri

    "Holigan" albümünün aynı isimli şarkısı futbol maçlarının değişmez sloganı oldu. A Millî Basketbol takımımız için yaptığı “12 Dev Adam” şarkısı ise basketbol takımının sembol şarkısıdır. Grup asıl başarısını 2000’li yıllarda sağladı ve "Tam Zamanı Şimdi "adını verdikleri albümden birçok hit çıkarmayı başardı. “Palavra”, “Macera”, “Aşk Meşk Yok” teker teker dilden dile dolaşmaya başladı.
  • Athena Gökhan kardeşi Hakan Özoğuz'un sağlık durumunu açıkladı - Magazin haberleri

    2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi "For Real" adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde fazla puan alan şarkılardan biri oldu.

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