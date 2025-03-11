Athol Fugard hayatını kaybetti

Güney Afrikalı oyun yazarı Athol Fugard'dan acı haber geldi. Athol Fugard, 92 yaşında hayatını kaybetti. Yerel medyada yer alan haberlere göre; Güney Afrika hükümeti, yazar ve yönetmen Fugard'ın 8 Mart'ta Güney Afrika'nın Stellenbosch şehrindeki evinde öldüğünü doğruladı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, dünya çapında 'Kanlı Düğüm' ve 'Efendi Harold ve Çocuklar' gibi eserleriyle Apartheid'e karşı duran oyun yazarı, romancı, yönetmen ve aktör Athol Fugard'ın ölümünden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre; Güney Afrika hükümeti, yazar ve yönetmen Fugard'ın 8 Mart'ta Güney Afrika'nın Stellenbosch şehrindeki evinde vefat ettiğini doğruladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Athol Fugard'ın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Güney Afrika ulusunun kültürel ve sosyal yapısını şekillendiren eserler veren yazarın vefatına üzüldüğünü belirtti. Athol Fugard'ı "olağanüstü zamanlarda olağanüstü bir hikâye anlatıcısı" olarak tanımlayan Ramaphosa, yazarın Güney Afrika halkı tarafından her zaman hatırlanacağını belirtti.

"AYKIRI BİR İSİM OLARAK HATIRLANACAK"

Cyril Ramaphosa; "Athol Fugard, ardında bıraktığı etkileyici eserlerin ötesinde, kendi adlarına yapılan adaletsizliklere kayıtsızca göz yuman milyonlarca beyaz Güney Afrikalı arasında aykırı bir isim olarak hatırlanacaktır" ifadesini kullandı.

Western Cape Eyalet Başbakanı Alan Winde ise Athol Fugard'ın ortak kültürel mirasta silinmez izler bıraktığını belirterek; "Ülkemizin siyasi ve kültürel yapısına ilişkin keskin anlayışı eşsizdir. Kendisini çok özleyeceğiz. Düşüncelerim ailesi ve sevdikleriyle birlikte. Mirası tiyatrolarda ve ötesinde yaşamaya devam etsin" ifadelerine yer verdi. Apartheid'e karşı mücadelenin ikonu haline gelen ve 92 yaşında hayatını kaybeden Athol Fugard'ın 6 oyunu Broadway'de sahnelendi.

Apartheid... Afrika'nın güneyinde bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti ile bu devlete bağlı Güneybatı Afrika'da (Namibya) 1948-1994 yılları arasında resmî devlet politikası olarak iktidarda bulunan Ulusal Parti hükûmeti tarafından uygulanan ve bu doğrultuda yasalar çıkartarak ırksal ayrımcılığı savunan sistem.

'Blood Knot', 'Boesman and Lena', 'Sizwe Banzi is Dead', 'The Island', Oscar ödüllü 'Tsotsi' ve 'The Road to Mecca', Fugard'ın uluslararası bilinen eserleri arasında yer alıyor.