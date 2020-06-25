Atık metal malzemeleri sanata dönüştürüyor - SAMSUN

AA

Samsun Devlet Opera ve Balesinde (SAMDOB) ışık tasarımcısı olarak görev yapan Yılmaz, evinde kurduğu atölyede kullanım ömrünü tamamlamış veya çöpe atılacak metal atıkları toplayarak çeşitli eşyalar üretiyor.Atıklardan robot, hayvan figürü, dekoratif süs eşyası gibi ürünler yapan Yılmaz, bunları da arkadaşlarına hediye ediyor.Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluk yaşlarında başladığı metal tasarım işlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle evde kalmaya başladığında ağırlık verdiğini söyledi.Dedesinin PTT'de elektrik teknisyeni olarak çalışması nedeniyle çocukluğundan bu yana bu tür malzemelerle iç içe olduğunu anlatan Yılmaz, "Hayatta her ürünün bir kullanım süresi var ancak bu süreyi dolduran ürünlerin hurda olarak çöpe gitmesini sevmiyorum. Topladığım metal atıkları hayal gücüme göre tasarlıyor ve objeler yapıyorum. Hiçbir ürünü çöpe atmıyorum, mutlaka değerlendiriyorum." dedi.Bu tür eşyalar yapmaya lise yıllarında başladığını ancak salgın nedeniyle işe ara verilince elindeki bütün metalleri değerlendirmek istediğini dile getiren Yılmaz, metallerden çeşitli dekoratif eşyalar yaptığını belirtti.Evinin balkonuna küçük bir atölye kurduğuna işaret eden Yılmaz, burada elektronikçilerden ya da metal işi ile uğraşanların çöp diye attıkları ürünleri toplayarak değerlendirdiğini aktardı.Atıkları değerlendirmenin kendisine mutluluk verdiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:"Her insanın böyle bir hobisi olmalı. Çıkan malzemeye göre kafamda bir canlandırma yapıyorum, ondan sonra kompozisyonu oluşturarak çalışmayı bitiriyorum. İlk önce atıkların ortaya çıkması, o esere yetmesi lazım. Hayalimdekileri tek tek ürüne çeviriyorum. Bazen farklı metalleri bir araya getiriyor, elektrik telleri ile işliyorum. Bazen ortaya bir hayvan figürü, bazen araba, robot ya da farklı bir obje çıkıyor."Malzeme bulmakta zorlanmadığını dile getiren Yılmaz, günde 3-4 saat çalıştığını, iki üç günde bir obje yaptığını söyledi.Daha önce yaptığı objeleri genellikle çevresindekilere hediye ettiğini belirten Yılmaz, Kovid-19 salgını sürecindeki çalışmaları için ise gelecekte sergi açmayı planladığını kaydetti.