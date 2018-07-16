Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay tek düşüncelerinin geçen seneden daha iyi bir takım izlettirmek olduğunu ifade etti. Kulüp sitesine yaptığı açıklamada, 4-15 Temmuz tarihleri arasında Bolu Gerede’de yaptıkları birinci etap kampını değerlendiren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, tüm oyuncularımızın çok iyi çalıştığını ve performanslarından memnun olduğunu söyledi.

"BAZI İSİMLER HOLLANDA'DA OLMAYACAK"



Rıza Çalımbay, kadroda yer alan tüm oyuncuların performansından memnun olduğunu ancak ikinci etap kampı için kadroda bazı isimlerin yer almayacağını da belirterek, “Tabii ki Hollanda’da yapacağımız ikinci kampa geniş bir kadro ile gitmemiz mümkün değil. Çünkü transferler de dahil olacak. Bazı arkadaşlarımızın da maç oynaması gerekiyor. Bu nedenle genç arkadaşlarımızdan bazılarını kiralık olarak göndereceğiz ve pilot takımımız Anadolu Selçukluspor’da oynatacağız. Dediğim gibi mükemmel bir ortamda kamp yaptık. Buradaki sıkıntılarımızdan biri sakat olan arkadaşlarımız var. Onların zaman zaman aksaklıkları oldu. İnşallah onlar da en kısa sürede aramıza katılacaklardır” ifadelerine yer verdi.

"TRANSFERLERİN YETİŞMESİ AVANTAJ"



Teknik Direktör Rıza Çalımbay, transferlerin yurt dışında yapılacak kampa yetiştirilmesinin kendileri için çok büyük bir avantaj olacağı mesajını vererek açıklamasını şöyle sürdürdü: "Kadro yapımız ve takım iskeletimiz çok iyi. Transferlerimizle daha da güçlenmiş olacağız. Geçen sezon hakikaten çok sıkıntılı bir sezon geçirilmiş. Önemli oyuncuların sakat olması da takımı bir hayli etkilemiş. Onun için aynı sıkıntıları yaşamamak ve taraftarlarımızı üzmemek adına ikinci etap çalışmalarımıza hazır bir şekilde başlamamız gerekiyor. Hollanda’da 3-4 tane hazırlık maçı oynayacağız. Bu maçlarda tabii ki de sonuç önemli değil. Orada önemli olan bizim oynatmak istediğimiz, futbolcu arkadaşlarımızdan istediğimiz şeyleri yapmaları. Onların da yapacaklarına inanıyorum. Gerçekten Bolu kampında tüm oyuncular dört dörtlük çalıştı. Dolu dolu bir kamp dönemi geçirdik. Amacımız Konyaspor’u çok çok iyi yerlere getirmek. Geçen sene yaşananlardan dolayı ligi 15. sırada bitiren takım vardı. Bunu bu sene yaşatmamak ve yukarılara oynamak istiyoruz."