Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay tek düşüncelerinin geçen seneden daha iyi bir takım izlettirmek olduğunu ifade etti. Kulüp sitesine yaptığı açıklamada, 4-15 Temmuz tarihleri arasında Bolu Gerede’de yaptıkları birinci etap kampını değerlendiren Teknik Direktör Rıza Çalımbay, tüm oyuncularımızın çok iyi çalıştığını ve performanslarından memnun olduğunu söyledi.
"BAZI İSİMLER HOLLANDA'DA OLMAYACAK"
Rıza Çalımbay, kadroda yer alan tüm oyuncuların performansından memnun olduğunu ancak ikinci etap kampı için kadroda bazı isimlerin yer almayacağını da belirterek, “Tabii ki Hollanda’da yapacağımız ikinci kampa geniş bir kadro ile gitmemiz mümkün değil. Çünkü transferler de dahil olacak. Bazı arkadaşlarımızın da maç oynaması gerekiyor. Bu nedenle genç arkadaşlarımızdan bazılarını kiralık olarak göndereceğiz ve pilot takımımız Anadolu Selçukluspor’da oynatacağız. Dediğim gibi mükemmel bir ortamda kamp yaptık. Buradaki sıkıntılarımızdan biri sakat olan arkadaşlarımız var. Onların zaman zaman aksaklıkları oldu. İnşallah onlar da en kısa sürede aramıza katılacaklardır” ifadelerine yer verdi.
"TRANSFERLERİN YETİŞMESİ AVANTAJ"
Teknik Direktör Rıza Çalımbay, transferlerin yurt dışında yapılacak kampa yetiştirilmesinin kendileri için çok büyük bir avantaj olacağı mesajını vererek açıklamasını şöyle sürdürdü: "Kadro yapımız ve takım iskeletimiz çok iyi. Transferlerimizle daha da güçlenmiş olacağız. Geçen sezon hakikaten çok sıkıntılı bir sezon geçirilmiş. Önemli oyuncuların sakat olması da takımı bir hayli etkilemiş. Onun için aynı sıkıntıları yaşamamak ve taraftarlarımızı üzmemek adına ikinci etap çalışmalarımıza hazır bir şekilde başlamamız gerekiyor. Hollanda’da 3-4 tane hazırlık maçı oynayacağız. Bu maçlarda tabii ki de sonuç önemli değil. Orada önemli olan bizim oynatmak istediğimiz, futbolcu arkadaşlarımızdan istediğimiz şeyleri yapmaları. Onların da yapacaklarına inanıyorum. Gerçekten Bolu kampında tüm oyuncular dört dörtlük çalıştı. Dolu dolu bir kamp dönemi geçirdik. Amacımız Konyaspor’u çok çok iyi yerlere getirmek. Geçen sene yaşananlardan dolayı ligi 15. sırada bitiren takım vardı. Bunu bu sene yaşatmamak ve yukarılara oynamak istiyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.