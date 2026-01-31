Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Atila Gerin: 3 puan almak, inanılmaz bir hikaye oldu

        Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Alanyaspor deplasmanında 3 puan almanın kendileri için inanılmaz bir hikaye olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 18:09 Güncelleme: 31.01.2026 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "3 puan almak, inanılmaz bir hikaye oldu"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

        "ÜÇ PUAN ALMAK, İNANILMAZ BİR HİKAYE OLDU"

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Alanya deplasmanından 3 puan almak bizim için inanılmaz bir hikaye oldu. Çünkü planları olan, oynama alışkanlığı olan, 1-1.5 senedir Pereira hocayla belli bir dizilişin planlarını sahada gösteren bir Alanyaspor ile ilk 15- 20'lık bölümü çöpe attığımız bir maçtı. Zaten onların planlarına cevap veremedik. Golü de yedik, ikinciyi de yiyebilirdik ama orada biraz şansımız yaver gitti. Sonra oyunu toparladık. Oyuna ortak olduk, ikinci yarıda pas yaparak, sistemimizdeki kendi düşüncelerimizi uygulayarak goller bulduk ve 3 puan aldık. Haftalardır kümede kalma mücadelesi içinde olacağımızı söylüyorum. İnşallah bu 3 puan, bunun göstergesi olacak. Önümüzde çok zor maçlar var. Onlara moral, motivasyon olacak. Çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Her şeyi yürekten yapıyorlar. Bütün herkes yürekten bir mücadele gösteriyor. Çünkü akşam yatıyorum, sabah kalkıyorum bir oyuncum gitmiş. Çalıştırdığım oyuncum akşam başka bir transfer görüşmesinin içinde. Şu anda da bugün oynayan en az 4 oyuncu transfer görüşmesi içinde. Gidecekler mi? İnanın ben de bilmiyorum ama onlara da çok teşekkür ediyorum. Böyle kafa karışıklığı ortamlarda bu mücadeleleri koyabilmek kolay şeyler değil. Hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza armağan ediyorum. İnşallah yine desteklemeye devam etsinler, inşallah kulübümüzü ayakta tutmaya çalışacağız" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Güzel kokması için sobaya dökülen kolonya ortalığı savaş alanına çevirdi

        Denizli'de duman tüten sobanın üzerine güzel kokması için kolonya döken işletme sahibi, müşterinin "Yakarsan daha iyi kokar" şeklindeki akıl almaz tavsiyesine uyunca facianın eşiğinden dönüldü. Çakmağın çakılmasından bir süre sonra sobanın bomba gibi patladığı o dehşet anları güvenlik kamerasına yan...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Sağanak yağış batıda hayatı felç etti
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?