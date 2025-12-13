Habertürk
        ikas Eyüpspor Atila Gerin: İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık - ikas Eyüpspor Haberleri

        Atila Gerin: İstediğimiz hiçbir şeyi yapamadık

        Eyüpspor Teknik Sorumlusu Atila Gerin, Çaykur Rizespor karşısında istediklerini sahada yapamadıklarını söyledi.

        13.12.2025 - 17:37
        Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Eyüpspor deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Atila Gerin, Çaykur Rizespor’un galibiyet için kendilerinden daha istekli olduğunu dile getirerek, "İştahlılardı, istediklerini aldılar. Biz istediğimiz hiçbir şeyi yapamadık. İlk yarı, ikinci yarının başında sadece 10 dakika biraz daha bir şeyler yapmaya çalıştık ama korner golüyle orada da kırıldık. Yani direnç anlamında çabuk kırıldık. Sıkıntılı işler olduğu için kulübün dışarıdaki işlerde, çocuklar bugüne kadar çok iyi direnç gösteriyordu. Zor bir deplasmanda oynadık. Çabuk kırıldık. İstemediğimiz bir sonuç aldık, mağlup olduk. Rizespor'u tebrik ediyoruz" diye konuştu.

