Atilla Atasoy askerlik yıllarını andı

FAZIL SAY



Fazıl Say da askerlik fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. Say, yayınladığı kareye, "Gelsin askerlik anısı, Burdur 2002" notunu düştü. Sanatçı, vatani görevini Burdur 3. Piyade Er Eğitim Tugay Komutan Yardımcılığı'nda yaptı.