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        Haberler Magazin Atiye, bebeğinin adını açıkladı - Magazin haberleri

        Atiye, bebeğinin adını açıkladı

        İki kızı olan ünlü şarkıcı Atiye, üçüncü bebeğinin adını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 15:29 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:29
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        Atiye, 2018'de prodüktör Erol Sebebci ile evlenmişti.

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        Çiftin ilk bebekleri Ferah Feyza 2019 yılında dünyaya geldi. Çift ikinci bebekleri Neva'yı ise geçtiğimiz yıl kucaklarına aldı.

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        Üçüncü kez hamile olduğunu duyuran ünlü şarkıcı doğum için gün sayıyor. Atiye karnı burnunda pozunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve kızının adını ilk kez açıkladı: Kızçemiz Rûmî'ye çok az kala...

        #atiye
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