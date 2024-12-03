Atiye, bebeğinin adını açıkladı
İki kızı olan ünlü şarkıcı Atiye, üçüncü bebeğinin adını duyurdu
Giriş: 03.12.2024 - 15:29 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:29
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Atiye, 2018'de prodüktör Erol Sebebci ile evlenmişti.
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Çiftin ilk bebekleri Ferah Feyza 2019 yılında dünyaya geldi. Çift ikinci bebekleri Neva'yı ise geçtiğimiz yıl kucaklarına aldı.
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Üçüncü kez hamile olduğunu duyuran ünlü şarkıcı doğum için gün sayıyor. Atiye karnı burnunda pozunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı ve kızının adını ilk kez açıkladı: Kızçemiz Rûmî'ye çok az kala...
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