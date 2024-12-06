Atiye'den aile pozu
Geçtiğimiz günlerde üçüncü bebeğini dünyaya getiren şarkıcı Atiye, aile fotoğrafını paylaştı
Atiye, 2018'de prodüktör Erol Sebebci ile evlenmişti. Çiftin ilk bebekleri Ferah Feyza 2019 yılında dünyaya geldi. Çift ikinci bebekleri Neva'yı ise geçtiğimiz yıl kucaklarına aldı.
Ünlü şarkıcı, çarşamba günü üçüncü kez annelik heyecanı yaşadı. Atiye, kızına Rûmî adını verdi.
Atiye, üçüncü bebeğinin dünyaya getirmesinin ardından aile fotoğrafını paylaştı ve "Minik Rûmî'mize de kavuştuk! Her şey sevgiyle mümkün..." dedi.