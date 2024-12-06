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        Haberler Magazin Atiye'den aile pozu - Magazin haberleri

        Atiye'den aile pozu

        Geçtiğimiz günlerde üçüncü bebeğini dünyaya getiren şarkıcı Atiye, aile fotoğrafını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 14:33 Güncelleme: 06.12.2024 - 14:33
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        Atiye, 2018'de prodüktör Erol Sebebci ile evlenmişti. Çiftin ilk bebekleri Ferah Feyza 2019 yılında dünyaya geldi. Çift ikinci bebekleri Neva'yı ise geçtiğimiz yıl kucaklarına aldı.

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        Ünlü şarkıcı, çarşamba günü üçüncü kez annelik heyecanı yaşadı. Atiye, kızına Rûmî adını verdi.

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        Atiye, üçüncü bebeğinin dünyaya getirmesinin ardından aile fotoğrafını paylaştı ve "Minik Rûmî'mize de kavuştuk! Her şey sevgiyle mümkün..." dedi.

        #atiye
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