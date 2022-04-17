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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atiye eşini paylaştı!

2018'de prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile evlenen şarkıcı Atiye, eşiyle birlikte objektif karşısında poz verdi

HABERTURK.COM
  • Atiye eşi Erol Sebebci ile fotoğrafını paylaştı

    Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlü şarkıcı Atiye, kural bozdu. 2018 yılından bu yana Erol Sebebci ile mutlu bir evlilik sürdüren sanatçı, aşka geldi.
  • Atiye eşi Erol Sebebci ile fotoğrafını paylaştı

    33 yaşındaki şarkıcı, eşiyle çekilen fotoğrafını "Nala & Simba" notuyla yayınladı. Atiye'nin eşiye veridiği poz kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü. 
  • Atiye eşi Erol Sebebci ile fotoğrafını paylaştı

    BİR ÇOCUK ANNESİ

    Öte yandan Atiye ve Erol Sebebci, 2019'da kızları Ferah Feza'yı kucağına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. 
  • Atiye eşi Erol Sebebci ile fotoğrafını paylaştı

    "HAMİLEYKEN HERKES KİLO ALDIĞIMI DÜŞÜNDÜ"

    Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda hamilelik süreci ve kızıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.

    "Kimse çocuğum olduğunu sormadı, geç duyuldu." diyen Atiye, "Hamileyken Hindistan'daydım, çok ortalıkta görülmedim. İnsanlar kilo aldığımı düşündü. Annelik çok güzel gidiyor biraz gürültülü ama eğlenceli ve yorucu." ifadelerini kullanmıştı.
  • Atiye eşi Erol Sebebci ile fotoğrafını paylaştı

    "KIZIMLA YENİDEN DOĞDUM"

    Ünlü şarkıcı, daha önce de "Kızım doğunca sanki ben de yeniden doğdum, büyüdüm. İnsan olarak geliştim. Annelik boyut artırıyor sanki. Eminim ki farkında olmadan müziğimi de çok etkiliyor. Çünkü hayatta her şey zincirleme gibi birbiriyle bağlantılıdır diye düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.
  • Atiye eşi Erol Sebebci ile fotoğrafını paylaştı

    "O BENİM HER ŞEYİM"

    Kızını gözlerden uzakta büyütmeyi tercih eden Atiye, "Anne olmak muhteşem bir duygu. O benim her şeyim. En değerliği varlığım... Tabi aralarda beni delirtiyor. Çok yaramaz." demişti.

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