Atiye, Sezen Aksu'nun evinde klip çekti
Atiye, Sezen Aksu'nun kendisine hediye ettiği 'Düşüş' adlı şarkının klibini Aksu'nun evinde çekti
Giriş: 17.06.2025 - 13:34 Güncelleme: 17.06.2025 - 13:34
Atiye, yeni şarkısı 'Düşüş'ü sevenleriyle buluşturdu. Atiye, Sezen Aksu'nun kendisine hediye ettiği şarkının klibini ise Aksu'nun evinde çekti.
Klibin yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin yer aldı.
Düşsel bir atmosferin hâkim olduğu video klipte şarkıcının yeni dünyaya gelen kızı Rumi'de rol aldı.
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