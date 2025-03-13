Atiye, stüdyoya bebeği ile girdi
Üç ay önce üçüncü çocuğu Rumi'yi kucağına alan Atiye, müzik çalışmaları için stüdyoya bebeğiyle girdi
2024'ün aralık ayında Rumi adını verdiği kızını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşayan Atiye, müzik çalışmaları için stüdyoya girdi.
Stüdyoya bebeğini de götüren Atiye, çalışmaları sırasında kızını ayağında sallayarak uyutmaya çalıştı. Atiye, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.
3 ÇOCUK ANNESİ
Öte yandan Atiye, 2018'de prodüktör Erol Sebebci ile nikâh masasına oturmuş, 2019'da Ferah Feza'yı, 2023'te Neva'yı, 2024'te ise Rumi'yi kucağına almıştı.Atiye, eşi Erol Sebebci ve çocukları; Ferah Feza, Neva, Rumi