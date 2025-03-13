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        Haberler Magazin Atiye, stüdyoya kızı Rumi ile girdi - Magazin haberleri

        Atiye, stüdyoya bebeği ile girdi

        Üç ay önce üçüncü çocuğu Rumi'yi kucağına alan Atiye, müzik çalışmaları için stüdyoya bebeğiyle girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 08:45 Güncelleme: 13.03.2025 - 09:10
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        Stüdyoya bebeğiyle girdi
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        2024'ün aralık ayında Rumi adını verdiği kızını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşayan Atiye, müzik çalışmaları için stüdyoya girdi.

        Stüdyoya bebeğini de götüren Atiye, çalışmaları sırasında kızını ayağında sallayarak uyutmaya çalıştı. Atiye, o anları da sosyal medya hesabından yayımladı.

        3 ÇOCUK ANNESİ

        Öte yandan Atiye, 2018'de prodüktör Erol Sebebci ile nikâh masasına oturmuş, 2019'da Ferah Feza'yı, 2023'te Neva'yı, 2024'te ise Rumi'yi kucağına almıştı.

        Atiye, eşi Erol Sebebci ve çocukları; Ferah Feza, Neva, Rumi
        Atiye, eşi Erol Sebebci ve çocukları; Ferah Feza, Neva, Rumi
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        #rumi
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