Atiye üçüncü bebeğini dünyaya getirdi
Atiye, üçüncü bebeğine kavuştu. Kız bebek dünyaya getiren ünlü şarkıcı, çocuğuna 'Rumi' adını verdi
Üçüncü bebeğine hamile olan şarkıcı Atiye'den müjdeli haber geldi.
Kız bebek bekleyen Atiye, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Atiye, doğumdan hemen önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kızına 'Rumi' adını vereceğini açıklamıştı.
Rumi'nin anlamı;
*Anadolu Selçuklularının üsluplaştırdıkları filiz, yaprak ve hayvan motiflerinden oluşmuş dolaşık süsleme,
*Anadolu ile ilgili, Anadolu'ya bağlı, Anadolu'da yaşayan,
*Bizans İmparatorluğu'na ve bu imparatorluğun egemenliği altındaki kimselere ilişkin.
İKİ KIZI DAHA VAR
Öte yandan Atiye, 2018'de prodüktör Erol Sebebci ile nikâh masasına oturmuş, 2019'da Ferah Feyza, 2023'te ise Neva'yı kucağına almıştı.