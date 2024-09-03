Atlas 1948'de 'Cyborg Cabaret'

Çok disiplinli ve uluslararası bir sanatçı kolektifi olan Snowapple Collective tarafından sahnelenen, şiirsel bir söyleşi ile post-apokaliptik bir kabare arasında yer alan cüretkâr gösteri Cyborg Cabaret, Atlas 1948 Sahnesi’ne konuk oluyor.

Gösteri; Bir bilim insanının, potansiyel bir gelecekten dört karakteri sahneye taşımasını anlatıyor. Gösteri boyunca bu dört karakter, zihin ve beden arasındaki kontrolü sergileyen performanslarıyla izleyiciye unutulmaz bir deneyim sunuyor. Cyborg Cabaret, ileride kavramların nasıl kaybolabileceğini, antroposentrik bir tarih anlayışının nasıl yok olabileceğini ve hatta gelecek nesiller için umut kavramının tamamen silinmesini konu alıyor.