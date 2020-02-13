Atlas Global iflas mı etti? Atlas Global'den açıklama geldi mi? soruları gündemde çokça merak ediliyor. Son uçuşunu İstanbul-Bağdat seferi ile gerçekleştiren şirketin iflas sürecinde olduğu birkaç gündür yüksek sesle dile getiriliyordu. İflas haberlerine ilişkin Atlas Global'den önemli bir açıklama geldi. İşte haberin detayları...at

ATLAS GLOBAL İFLAS MI ETTİ?

Hafta içinde son uçuşunu gerçekleştiren ve birkaç gündür iflas iddiaları ile gündeme gelen Atlasglobal'den iflas açıklaması geldi. Edinilen bilgiye göre, şirket iflas başvurusunda bulundu. Havayolu şirketi son uçuşunu önceki gün İstanbul-Bağdat seferi ile gerçekleştirmişti

2019'DA UÇUŞLARINA ARA VERMİŞTİ

Atlasglobal 2019'da uçuşlarına ara vermişti.

26 Kasım 2019'da uçuşlarını askıya alan Atlasglobal, 21 Aralık 2019 tarihinde Antalya, Londra, Bağdat, Tel-Aviv, Tahran ve Amsterdam seferleriyle yeniden uçuşlara başlamıştı.

O dönem yapılan açıklamada, "Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşlarımıza 26 Kasım 2019 itibariyle, 21 Aralık 2019 tarihine kadar ara vermek zorunda kaldığımız bilgisini arz ederiz" ifadelerine yer verilmişti.

Şirket son olarak Ocak ayında azalan talebi gerekçe göstererek, Mart başına kadar olan Avrupa uçuşlarına ara verdiğini duyurmuştu.