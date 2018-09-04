Atletico Goianiense - Ponte Preta düellosu

Brezilya Serie B heyecanı devam ediyor. Atletico Goianiense, 05 Eylül 2018 Çarşamba günü Ponte Preta takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 01:15. Maç öncesi Atletico Goianiense 37 puanla 7. sırada, Ponte Preta 34 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Atletico Goianiense, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Ponte Preta, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 431. İddaa'da Atletico Goianiense kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Ponte Preta kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Atletico Goianiense önceki hafta Fluminense mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Ponte Preta ise Vasco da Gama maçında 2-1 yenildi.

Atletico Goianiense, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Atletico Goianiense, kendi sahasında 21 gol attı, 16 gol yedi.

Ponte Preta, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Ponte Preta, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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