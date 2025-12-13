Atletico Madrid: 2 - Valencia: 1 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 17. haftasında Atletico Madrid sahasında Valencia ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Madrid temsilcisi 2-1 kazandı ve 2 maç sonra kazandı.
İspanya La Liga'nın 17. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid ile Valencia kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
A. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Koke ve 74'te Antoine Griezmann kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 63'te Lucas Beltran'dan geldi.
Bu sonucun ardından Atl. Madrid 2 maç sonra kazandı ve 34 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Valencia ise 15 puanda kaldı.
Ligin 18. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Girona'ya konuk olacak. Valencia ise sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.