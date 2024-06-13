Atletico Madrid, Axel Witsel'in sözleşmesini uzattı

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Belçikalı futbolcu Axel Witsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

İspanyol ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada Witsel, "Bu büyük kulüpte bir yıl daha kalacağım için çok mutluyum, yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, İspanyol ekibine 2022 yılında bedelsiz transfer olmuştu. İspanyol ekibinde toplam 94 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 2 gol, 1 asist kaydetti.