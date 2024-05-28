Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü kararı!
Fenerbahçe'nin ocak ayında Atletico Madrid'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün geleceği netleşiyor. Milli stoperin bonservisini elinde bulunduran İspanyol kulübü, Çağlar hakkındaki kararını verdi.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün geleceği merak konusu oldu.
Ligin 37. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde galibiyeti getiren golü kaydeden Çağlar, Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 6-0 yendiği karşılaşmada ise son maçına çıktı.
İspanyol basını, Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü için yeni bir plan yaptığını yazdı.
Atletico Madrid'e yakınlığıyla bilinen Esto Es Atleti'nin haberine göre başkent ekibi Çağlar Söyüncü'yü bonservisiyle satmayı planlıyor.
Haberde; Atletico'nun bonservis beklentisinin 10 milyon Euro olduğu belirtilirken, transferin şu anda zor olduğu kaydedildi.
Atletico Madrid ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden milli oyuncu, sarı lacivertli forma ile çıktığı 16 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.