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        Haberler Bilgi Spor Atletico Madrid- Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? La Liga maçları

        Atletico Madrid- Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        İspanya La Liga 16. hafta maçında Atletico Madrid, Sevilla'yı konuk edecek. Lig'de oynadığı son 4 maçı kazanan Simeone'nin öğrencileri üç puan mücadelesi için sahaya çıkacak. Öte yandan Sevilla zorlu deplasmandan sürpriz sonuçla puan ve puanlar çıkarmak için şansını deneyecek. Peki, Atletico Madrid- Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 15:56 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:56
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        İspanya La Liga'da Atletico Madrid, Sevilla'yı ağırlıyor. Oynadığı 15 maçta 9 galibiyet, 5 beraberliği olan Madrid ekibi 32 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Öte yandan 5 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlübiyet elde eden Sevilla, 19 puanla 11. sırada yer alıyor. Peki, futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Atletico Madrid- Sevilla maçı ne zaman? İşte, karşılaşmanın tarihi ve yayıncı kuruluşu...

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        ATLETİCO MADRİD- SEVİLLA MAÇI NE ZAMAN?

        Atletico Madrid- Sevilla maçı 8 Aralık Pazar günü 23.00'te oynanacak.

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        ATLETİCO MADRİD- SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Zorlu mücadele S Sport Plus ve EXXEN üzerinden izlenebilecek.

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        MUHTEMEL 11'LER

        Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan, Simeone, De Paul, Barrios, Callegher, Griezmann, Alvarez

        Sevilla: Fernandez, Bade, Salas, Pedrosa, Sow, Gudelj, Lokonga, Lukebakio, Peque, Isaac

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