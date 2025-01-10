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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'ATOTAL' performansı Pera Müzesi'nde

        'ATOTAL' performansı Pera Müzesi'nde

        Pera Müzesi, 23 Ocak'ta, Vera Molnár'ın İzinde sergisi kapsamında, sanatçı Antoine Schmitt ve müzisyen Franck Vigroux'un birlikte sahneleyeceği totaliter kontrol tekniklerini sanatla sorgulayan bu multimedya deneyimi ATOTAL performansına ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 00:24 Güncelleme: 10.01.2025 - 00:24
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        'ATOTAL' performansı Pera Müzesi'nde
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Vera Molnár'ın İzinde sergisi kapsamında, sanatseverleri etkileyici bir multimedya performansıyla buluşturuyor. Sergide, geometri ve rastlantısallık arasındaki dinamik ilişkiyi incelediği “100 Kare Topluluğu” adlı çalışmasıyla yer alan Fransız sanatçı Antoine Schmitt ve besteci-müzisyen Franck Vigroux tarafından sahnelenen ATOTAL, izleyicilere unutulmaz bir görsel ve işitsel bir deneyim sunuyor.

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        Totaliter tekniklerden sanatsal uyumsuzluğa

        ATOTAL, totaliter rejimlerin zihinsel kontrol tekniklerini andıran bir süreçten yola çıkarak algıları mutlak eşzamanlılıkla manipüle eden yöntemleri ele alıyor. Antoine Schmitt’in çarpıcı canlı görselleri ve Franck Vigroux’un güçlü müzik performansı, eleştirel düşünceyi teşvik eden ve uyumsuzluk alanı yaratan bir atmosfer sunuyor. ATOTAL, tekrar ve mutlak eşzamanlılık kavramlarını sanatsal bir yapısöküme uğratmayı hedefleyen etkileyici bir eser olarak dikkat çekiyor.

        Duyuların sınırlarını zorlayan bir deneyim

        İnteraktif enstalasyonları ve görsel-işitsel performanslarıyla tanınan sanatçı ve yazılımcı Antoine Schmitt, ATOTAL performansında, hiper-senkronizasyon ve yapı bozumuna odaklanarak görselleriyle duyuların sınırlarını zorlayan bir deneyim sunuyor. Özellikle algoritmik yaklaşımları sanatla buluşturduğu eserleriyle dikkat çeken sanatçının ATOTAL’de sahnelediği görselleri, Franck Vigroux’un güçlü müziğiyle birleşerek izleyicilere totaliter kontrol tekniklerini sanatsal bir düzlemde yeniden düşünme fırsatı sunuyor. Unsurların kademeli olarak yapı bozumuna uğratıldığı bu performans, gerçeklik algısını sorgulayan dinamik bir etkileşim yaratıyor.

        ATOTAL performansı, 23 Ocak Perşembe 20.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda izleyiciyle buluşacak. Etkinlik biletleri Biletix’ten veya etkinlik günü Pera Müzesi resepsiyonundan alınabilir.

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        #Pera Müzesi
        #ATOTAL
        #sergi
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