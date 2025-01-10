'ATOTAL' performansı Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Vera Molnár'ın İzinde sergisi kapsamında, sanatseverleri etkileyici bir multimedya performansıyla buluşturuyor. Sergide, geometri ve rastlantısallık arasındaki dinamik ilişkiyi incelediği “100 Kare Topluluğu” adlı çalışmasıyla yer alan Fransız sanatçı Antoine Schmitt ve besteci-müzisyen Franck Vigroux tarafından sahnelenen ATOTAL, izleyicilere unutulmaz bir görsel ve işitsel bir deneyim sunuyor.

REKLAM

Totaliter tekniklerden sanatsal uyumsuzluğa

ATOTAL, totaliter rejimlerin zihinsel kontrol tekniklerini andıran bir süreçten yola çıkarak algıları mutlak eşzamanlılıkla manipüle eden yöntemleri ele alıyor. Antoine Schmitt’in çarpıcı canlı görselleri ve Franck Vigroux’un güçlü müzik performansı, eleştirel düşünceyi teşvik eden ve uyumsuzluk alanı yaratan bir atmosfer sunuyor. ATOTAL, tekrar ve mutlak eşzamanlılık kavramlarını sanatsal bir yapısöküme uğratmayı hedefleyen etkileyici bir eser olarak dikkat çekiyor.

Duyuların sınırlarını zorlayan bir deneyim

İnteraktif enstalasyonları ve görsel-işitsel performanslarıyla tanınan sanatçı ve yazılımcı Antoine Schmitt, ATOTAL performansında, hiper-senkronizasyon ve yapı bozumuna odaklanarak görselleriyle duyuların sınırlarını zorlayan bir deneyim sunuyor. Özellikle algoritmik yaklaşımları sanatla buluşturduğu eserleriyle dikkat çeken sanatçının ATOTAL’de sahnelediği görselleri, Franck Vigroux’un güçlü müziğiyle birleşerek izleyicilere totaliter kontrol tekniklerini sanatsal bir düzlemde yeniden düşünme fırsatı sunuyor. Unsurların kademeli olarak yapı bozumuna uğratıldığı bu performans, gerçeklik algısını sorgulayan dinamik bir etkileşim yaratıyor.