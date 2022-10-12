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Haberler Yaşam Attila İlhan Şiirleri, Sözleri ve Alıntıları - En Güzel Attila İlhan Aşk Şiirleri, Kısa, Uzun, Resimli ve Ben Sana Mecburum Sözleri
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Attila İlhan Şiirleri, Sözleri ve Alıntıları: En Güzel Attila İlhan Aşk Şiirleri, Kısa, Uzun ve Resimli Sözleri

Attila İlhan, 15 Haziran 1925 yılında dünyaya geldi. 2005 yılında kaybettğimiz usta edebiyatçı, aydın çalışmalarıyla Türk edebiyat ve düşünce dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur. Attila İlhan sözleri ve aşk şiirleri halen ilgiyle okunurken alıntıları da paylaşılmaktadır. Duvar, Sisler Bulvarı, Ben Sana Mecburum, Elde Var Hüzün gibi şiir kitapları vardır. Attila İlhan’ın dizelerindeki sözleri ve aşk şiirleri sosyal medyada büyük ilgi görmektedir. Birçok şairin ve yazarın yaşadığı durum gibi, Attila İlhan’a ait olmayan şiirleri, alıntıları ve sözleri kendisine aitmiş gibi gösterilebilmektedir. Kaptan mahlası ile de anılan usta edebiyatçının kaleminden çıkan şiirleri, sözleri ve alıntıları sizler için derledik.

Attila İlhan Şiirleri, Sözleri ve Alıntıları - En Güzel Attila İlhan Aşk Şiirleri, Kısa, Uzun, Resimli ve Ben Sana Mecburum Sözleri
Attila İlhan Şiirleri, Sözleri ve Alıntıları
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Attila İlhan, 15 Haziran 1925 yılında İzmir’de doğdu. 2005 yılında hayatını kaybedene kadar Türk edebiyatının birçok alanında eserler üretti. Aydın çalışmalarıyla edebiyatımızın yanı sıra düşünce dünyasına da önemli katkılarda bulundu. Ben Sana Mecburum, Yağmur Kaçağı ve Duvar gibi şiir kitapları; Sokaktaki Adam, Zenciler Birbirine Benzemez gibi romanları bulunmaktadır. Attila İlhan aşk şiirleri, alıntıları ve kısa sözleri, ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen akıllardan silinmemiştir.

ATTİLA İLHAN SÖZLERİ, ŞİİRLERİ VE ALINTILARI

Attila İlhan şiirleri kaleme alırken imla kurallarını reddetmiş ve kendine has imla kuralları kullanmıştır. Eserlerinde en çok aşk, intihar, cinsellik, sığınma, korku, içki ve ölüm gibi konuları işlemiştir. Attila İlhan’ın duygu yüklü aşk şiirleri ve sözleri büyük ilgi görmüştür. Edebiyatımızın aydın isimlerinden olan Attila İlhan şiirleri, sözleri ve alıntıları sizler için derledik. En güzel Attila İlhan aşk şiirleri ve resimli sözleri ile kısa, öz alıntıları için en doğru yerdesiniz!

ATTİLA İLHAN KİMDİR?

15 Haziran 1925’te İzmir’in Menemen ilçesinde doğmuş olan sanatçı, İzmir’de Karşıyaka Cumhuriyet İlkokulu ve Karşıyaka Ortaokulu’nu bitirmiştir. Atatürk Lisesi’ndeki öğrenciliği sırasında Türk Ceza Kanunu’nun 141. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklanmış ve okuldan uzaklaştırılmıştır. Danıştay kararıyla eğitimi sürdürme hakkını kazanan sanatçı, İstanbul’da Işık Lisesi’nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki yükseköğrenimini yarıda bırakarak 6 yıl boyunca aralıklarla Paris’te yaşamıştır. Türkiye’ye döndüğünde çeşitli gazete ve dergilerde çalışmış ve Demokrat İzmir Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü ve Başyazarlığını üstlenmiştir. Ankara’da Bilgi Yayınevi Danışmanlığını yapan Attila İlhan, senaryolarında “Ali Kaptanoğlu” takma adını kullanmıştır. Hayatı boyunca birçok dergide yazılar ve şiirler yayımlayan sanatçının ilk şiiri “Balıkçı Türküsü” dür. Televizyon programları da yapan sanatçı 11 Ekim 2005 tarihinde, İstanbul’da 80 yaşındayken yaşamını yitirmiştir.

ATTİLA İLHAN SÖZLERİ

Elinde değildir, akşam serinliğinde üşürsün. Eylül’den itibaren geceler hazindir, uzundur…

O kadar güzel gülüyor ki… Tamam diyorum. Bu kadar yaşadığım yeter.

Ben çocuklar gibi sevdim! Devler gibi acı çektim.

Ne kadınlar sevdim zaten yoktular, yağmur giyerlerdi sonbaharla bir azıcık okşasam sanki çocuktular, bıraksam korkudan gözleri sislenir, ne kadınlar sevdim zaten yoktular, böyle bir sevmek görülmemiştir.

Gözlerin gözlerime değince Felâketim olurdu ağlardım Beni sevmiyordun bilirdim Bir sevdiğin vardı duyardım…

Aydınlık neyin oluyor senin, gökyüzü akraban filan mı, beni bulur bulmaz gözlerin şimşek çakıyorum yalan mı?

Oysa ben akşam olmuşum yapraklarım dökülüyor usul usul adım sonbahar.

Memleket bir kurtlar sofrasına döndü mü, isyan haktır.

Gel sevgilim gel, benim dünyama gel, çok zaman var içimde yerini hazırladım.

Gök yarıldıkça şimşeklerden soğuk aynalarda kilitliyim tırnaklarımdaki elektrikten su gibi erir iliştiklerim kıvılcımlar uçar kirpiklerimden.

Hayat zamanda iz bırakmaz, bir boşluğa düşersin bir boşluktan. Birikip yeniden sıçramak için. Elde var hüzün.

Hacet yok hatırlatmasına seni hatıraların bir dakika bile çıkmıyorsun aklımdan koşar gibi yürüyüşün karanlıkta bir ışık gibi aydınlık gülüşün.

Saatler bizim değil kitaplar bizim değil bizim değil yaşamak bizim değil hiçbir şey kendi dünyamızda yabancılar gibiyiz ya çok erken ya çok geç doğmadık mı sevgilim buna rağmen mutluluğa inanıyoruz.

Ölüm kadar çabuksa eğer yaşamak, hiç doğmamayı isterdim ama bir kere doğmuşum ölmek yasak.

Sanat, toplumsal bir çabadır; toplumdan gelir, topluma döner. Fakat gelenle giden aynı şey değildir.

Ben hiç böylesini görmemiştim, vurdun kanıma girdin kabulümsün.

Bekleme yapmayın! ‘Aşk’ını alan ‘acı’ya doğru ilerlesin.

Kimi zaman ellerini kırar tutkusu birkaç hayat çıkarır yaşamasından hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu.

Bu yollara düşecek adam mıydı çiçek yaptırmalar parfüm filan bu sefer yakasını fena kaptırdı Sevtap başını yiyecek anlaşılan boş versene, daha ölmedik ulan.

ATTİLA İLHAN ŞİİRLERİ

An Gelir

görünmez bir mezarlıktır zaman

şairler dolaşır saf saf

tenhalarında şiir söyleyerek

kim duysa / korkudan ölür

-tahrip gücü yüksek-

saatli bir bombadır patlar

an gelir

attilâ ilhan ölür

Ben Sana Mecburum

ben sana mecburum bilemezsin

adını mıh gibi aklımda tutuyorum

büyüdükçe büyüyor gözlerin

ben sana mecburum bilemezsin

içimi seninle ısıtıyorum

ağaçlar sonbahara hazırlanıyor

bu şehir o eski İstanbul mudur?

karanlıkta bulutlar parçalanıyor

sokak lambaları birden yanıyor

kaldırımlarda yağmur kokusu

ben sana mecburum sen yoksun

Sisler Bulvarı

elinin arkasında güneş duruyordu

aylardan kasımdı üşüyorduk

ağacın biri bulvarda ölüyordu

şehrin camları kaygısız gülüyordu

her köşe başında öpüşüyorduk

sisler bulvarı’na akşam çökmüştü

omuzlarımıza çoktan çökmüştü

kesik birer kol gibi yalnızdık

dağlarda ateşler yanmıyordu

deniz fenerleri sönmüştü

birbirimizin gözlerini arıyorduk

Yağmur Kaçağı

elimden tut yoksa düşeceğim

yoksa bir bir yıldızlar düşecek

eğer şairsem beni tanırsan

yağmurdan korktuğumu bilirsen

gözlerim aklına gelirse

elimden tut yoksa düşeceğim

yağmur beni götürecek yoksa beni

geceleri bir çarpıntı duyarsan

telâş telâş yağmurdan kaçıyorum

Sarayburnu’ndan geçiyorum

akşamsa eylülse ıslanmışsam

beni görsen belki anlayamazsın

içlenir gizli gizli ağlarsın

eğer ben yalnızsam yanılmışsam

elimden tut yoksa düşeceğim

yağmur götürecek yoksa beni.

Böyle Bir Sevmek

ne kadınlar sevdim zaten yoktular

yağmur giyerlerdi sonbaharla bir

azıcık okşasam sanki çocuktular

bıraksam korkudan gözleri sislenir

ne kadınlar sevdim zaten yoktular

böyle bir sevmek görülmemiştir

Ayrılık Sevdaya Dahil

sanmıştık ki ikimiz

yeryüzünde ancak

birbirimiz için varız

ikimiz sanmıştık ki

tek kişilik bir yalnızlığa bile

rahatça sığarız

hiç yanılmamışız

her an düşüp düşüp

kristal bir bardak gibi

tuz parça kırılsak da

hâlâ içimizde o yanardağ ağzı

hâlâ kıpkızıl gülümseyen

-sanki ateşten bir tebessüm-

zehir zemberek aşkımız..

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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