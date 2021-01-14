Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için yeni isimler ortaya atılıyor. Sarı-lacivertli kulübün Güney Kıbrıs takımlarından Apollon Limassol'un 22 yaşındaki savunmacısı Attila Szalai'yi transfer etmek istediği belirtildi. İtalyan basınında çıkan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim da oyuncu için istekli

Macaristan'da futbol hayatına başlayan Szalai, Avusturya'da altyapı takımlarında forma giydikten sonra Apollon Limassol'e transfer oldu. Szalai, 8 kez Macaristan milli formasını giydi. Bu sezon 16 maçta forma giyen 1.92'lik savunmacı 2 gol atarken 2 de asist yaptı.