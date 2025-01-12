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        Haberler Spor Transfer Attila Szalai'nin yeni adresi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Attila Szalai'nin yeni adresi belli oldu!

        Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, sezon sonuna kadar Standard Liege'e kiralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 14:54 Güncelleme: 12.01.2025 - 14:54
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        Szalai'nin yeni adresi belli oldu!
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        Alman ekiplerinden Hoffenheim, Macar futbolcu Atilla Szalai'nin sezon sonuna kadar Standard Liege'e kiralandığı duyurdu.

        26 yaşındaki savunma oyuncusu 2023 yaz transfer döneminde 12.3 milyon Euro bedelle Fenerbahçe'den Hoffenheim'a transfer olmuştu.

        Macar futbolcu, bu sezon forma şansı bulamadı.

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