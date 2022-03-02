Attila Szalai: Tek odak noktam Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli ekipte; Macar savunma oyuncusu Attila Szalai, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa maçında önemli bir 3 puan aldıklarını söyleyen Szalai, "Son maçı kazanmamız bizi çok mutlu etti. Önemli bir 3 puan elde ettik. 3 maçta, 3 galibiyet aldık. Tabii ki pazar günkü maça hazırlanıyoruz. Pazar günü en iyisini ortaya koymak için çalışıyoruz" diye konuştu.

"TARAFTARIN DESTEĞİNE SON DAKİKAYA KADAR İHTİYACIMIZ VAR"

Taraftarların Trabzonspor maçı öncesinde başlattıkları kampanyayı duyduklarını söyleyen Szalai, "Bu kampanyayı bizler de duyduk. Taraftarın desteğine son dakikaya kadar ihtiyacımız var. Önemli bir maç ve en iyi şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Dolu tribünler önünde oynarız ve son dakikaya kadar bizleri desteklerler ve hep beraber başarılı bir sonuç alırız" şeklinde konuştu.

"TAKIMDAKİ ATMOSFER İYİ"

Süper Lig'in 27'nci haftasında oynana Kasımpaşa maçının son anlarında attığı gol ve kazandıkları 3 puan için de Szalai, "Son dakikada attığımız golle galibiyet alamız önemli ve değerli. Kritik bir galibiyet, mutlu hissediyoruz. Çok maç var. Şu anki atmosfer iyi. İyi neticeler alamadık Türkiye Kupası'ndan, Konferans Ligi'nden elendik. Kafamızı kaldırmamız gerekiyordu. İyi bir şekilde çalışarak ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN TAKIMA VERİLEN KATKI"

Takımın sol bek mevkilisinde yaşanana sakatlıklar nedeniyle o bölgede form giymesi hakkında Szalai, "Maalesef sol bek oynayan arkadaşlarım sakat olduğu için sol bek oynadım. Birkaç kez oynamıştım, en iyi oyunumu oynamak istiyorum. Benim için öneli olan takıma verilen katkı. Çok mükemmel performans oraya koyduğumuz söylenemez daha çok çalışarak, daha iyi performans ortaya koymam gerekiyor ve bunun için çalışıyorum" açıklamasında bulundu.

"TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM"

Türkçesini geliştirmeye çalıştığını belirten Macar oyuncu, "Genel olarak herkes bana yardımcı oluyor Türk oyuncular, tercümanlar ve kulüp çalışanları bana yardımcı oluyor. Telefonumda da bir uygulama var. Türkçe öğreniyorum ve geliştirmeye çalışıyorum" dedi.

"ARDA BÜYÜK BİR YETENEĞE SAHİP"

Takımın genç yeteneği Arda Güler'den de övgüyle bahseden Szalai, "Arda büyük bir yeteneğe sahip, topla birlikte çok yetenekli bir oyuncu. İyi bir karaktere ve iyi bir mantaliteye de sahip, çok çalışıyor. Sorular soruyor, futbolla ilgili, fitness ile ilgili ve beslenme ilgili sorular soruyor, iyi bir profesyonel. Yüksek bir potansiyeli var ve iyi bir yolda. Dikkatli olmak gerekiyor, genç oyuncularda baskı oluşturmamak gerekiyor. Zamanla iyi olacak, iyi bir karakter ve desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA TEK ODAK NOKTAM FENERBAHÇE"

Sarı lacivertli takımdaki başarısına odaklandığını söyleyen defans oyuncusu, "Şu anda tek odak noktam Fenerbahçe. Burada sıkı bir şekilde çalışıyorum, takıma katkı sağlamak benim için en önemlisi" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK KAZANMAK EN BÜYÜK İSTEĞİMİZ"

Takımdaki tüm oyuncuların şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Szalai, "Bizler kulüp tarihinin farkında olan oyuncularız. Son yıllarda şampiyonluk elde edemedik, bu bizim en büyük arzumuz. Şampiyonluk kazanmak en büyük isteğimiz" dedi.