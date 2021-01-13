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ATV canlı yayın akışı! Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı - ATV yayın akışı ve frekans bilgileri

ATV yayın akışı bu akşam canlı yayınlanacak Beşiktaş Çaykur Rizespor Ziraat Türkiye Kupası maçının saat kaçta yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. ATV yayın akışına göre Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat kaçta başlayacak? İşte 13 Ocak ATV yayın akışı ve frekans bilgileri...

ATV canlı yayın akışı! Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı - ATV yayın akışı ve frekans bilgileri

ATV yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak Beşiktaş Çaykur Rizespor Türkiye Kupası maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, 13 Ocak ATV yayın akışı ve frekans bilgileri...

ATV YAYIN AKIŞI - 13 OCAK 2021

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:45 Kupa Günlüğü

20:45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

22:45 Maraşlı

02:00 Akıncı

05:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Tekrar bölüm)

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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