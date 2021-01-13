ATV yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak Beşiktaş Çaykur Rizespor Türkiye Kupası maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, 13 Ocak ATV yayın akışı ve frekans bilgileri...
ATV YAYIN AKIŞI - 13 OCAK 2021
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:45 Kupa Günlüğü
20:45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
22:45 Maraşlı
02:00 Akıncı
05:15 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Tekrar bölüm)
ATV FREKANS BİLGİLERİ
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )
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