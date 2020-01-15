ATV yayın akışı hem sporseverler hem de dizi severler tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak Çaykur Rizespor Galatasaray Türkiye Kupası maçı saat kaçta? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, 15 Ocak ATV yayın akışı ve frekans bilgileri...
ATV YAYIN AKIŞI - 15 OCAK 2020
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:45 Kupaya Doğru
20:30 Çaykur Rizespor - Galatasaray
22:45 Taşıyıcı 3 Yabancı Sinema
00:30 Son Durak
01:30 Aşk ve Mavi
04:45 Seviyor Sevmiyor
ATV FREKANS BİLGİLERİ
Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )
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