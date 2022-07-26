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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AUGİS sınav görevleri ücretleri ne kadar? AÖF AUGİS sınav görevleri ücretleri 2022

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları 13 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. AÖF yaz okulu sınavlarında görev alacak gözetmen, AÖF Salon Başkanı, Bina Sorumlusu, Bina Sınav Sorumlusu Yardımcılarının ne kadar ücret alacağı merak ediliyor. İşte AUGİS görevli ücretleri 2022 hakkında merak edilenler...

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  • AUGİS görevli ücretleri 2022: Anadolu Üniversitesi AÖF AUGİS sınav görevleri ücretleri ne kadar?

    Anadolu Üniversitesi AÖF sınav görevli ücretleri merak ediliyor. 2021-2022 Açıköğretim Programları Yaz Dönemi Sınavı (13 Ağustos 2022) için görev talepleri açıldı. Sınavda görev almak isteyenler, 27 Temmuz 2022 Salı saat 23:59'a kadar AUGİS sistemi üzerinden görev talebinde bulunabilecekler. Sınavda görev alacaklar AUGİS sınav ücretlerini araştırıyor. İşte AUGİS görevli ücretleri hakkında detaylar...
  • AUGİS görevli ücretleri 2022: Anadolu Üniversitesi AÖF AUGİS sınav görevleri ücretleri ne kadar?

    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AUGİS GÖREVLİ ÜCRETLERİ

    AÖF Salon Başkanı: 200 Türk Lirası

    Bina Sorumlusu: 280 Türk lirası

    Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 lira

    Gözetmen: 170 lira
  • AUGİS görevli ücretleri 2022: Anadolu Üniversitesi AÖF AUGİS sınav görevleri ücretleri ne kadar?

    AÖF GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Sınav ücretlerinin yatacağı net tarih açıklanmadı. Görevli ücretlerine dair detaylar, https://augis.anadolu.edu.tr/#!/ üzerinden takip ediliyor.
  • AUGİS görevli ücretleri 2022: Anadolu Üniversitesi AÖF AUGİS sınav görevleri ücretleri ne kadar?

    AUGİS GÖREVLİ İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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