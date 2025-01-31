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        Haberler Bilgi Gündem AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

        AUZEF sınav giriş belgesi sorgulama: AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları için geri sayım başladı. 3 oturum şeklinde uygulanacak telafi sınavları öncesinde, "AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta?" soruları öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2025 AUZEF bütünleme sınavı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 20:42 Güncelleme: 31.01.2025 - 20:43
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        AUZEF bütünleme sınavında heyecanlı bekleyiş sürüyor. AUZEF bütünleme sınavlarında öğrencilere her ders için 20 soru sorulurken 30 dakika süre verilmektedir. Peki, "AUZEF bütünleme sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır?" İşte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

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        SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

        Üniversite'den yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz,

        01 - 02 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak olan bütünleme sınavına (telafi) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz. " denildi.

        AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

        1-2 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 oturumda gerçekleştirilecek.

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        SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

        Sınav binası ve salonlarına girerken "Öğrenci Kimlik Kartına" ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir.

        Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

        Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenmektedir. Bütünleme sınavına herhangi bir başvuru yapmadan girebilirsiniz.

        DD ve DC harf notunu alan öğrencilerimizin bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır; ancak FF alan öğrencilerimizin ilgili dersten başarılı olabilmesi için bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmaktadır.

        DD ve DC olan harf notlarını yükseltmek için bütünleme sınavına giren öğrenciler sınavdan FF alırsa, son aldığı not değerlendirileceği için sınav notu FF olarak kalır.

        Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa, sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlenmemelidir.

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