AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman, saat kaçta? AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri nasıl alınır?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF bütünleme sınav tarihi belli oldu. Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek. Bütünleme sınavlarına kısa süre kala ise AUZEF telafi sınavı giriş belgesi yayınlandı. Peki AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman, saat kaçta ve sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
AUZEF bütünleme telafi sınavı için geri sayım sürüyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2023-2024 yılı akademik takviminin yayınlanmasıyla AUZEF bütünleme tarihleri de kesinlik kazandı. Peki AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman, saat kaçta, online mı, yüz yüze mi? AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri nasıl alınır?
AUZEF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF bütünleme sınavı oturumları, 3-4 Ağustos tarihlerinde toplam 3 oturumda gerçekleştirilecek.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI
SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
Üniversite'den yapılan açıklamada;
"Değerli Öğrencilerimiz,
03-04 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak olan bütünleme sınavına (telafi) ait, sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz." denildi.
SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Sınav binası ve salonlarına girerken “Öğrenci Kimlik Kartına” ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir.
Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.
Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenmektedir. Bütünleme sınavına herhangi bir başvuru yapmadan girebilirsiniz.
DD ve DC harf notunu alan öğrencilerimizin bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır; ancak FF alan öğrencilerimizin ilgili dersten başarılı olabilmesi için bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmaktadır.
DD ve DC olan harf notlarını yükseltmek için bütünleme sınavına giren öğrenciler sınavdan FF alırsa, son aldığı not değerlendirileceği için sınav notu FF olarak kalır.
Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa, sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlenmemelidir.