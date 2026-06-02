Bugün Ne Oldu? 1 Haziran 2026 haberleri: Özgür Özel'den yol haritası toplantısı, Buca Belediyesi'ne operasyon, Türkiye 23 çeyrektir aralıksız büyüyor

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. ÖZGÜR ÖZEL'DEN YOL HARİTASI İÇİN TOPLANTISiyaset gündemi yeni haftaya da sıcak başladı. Özgür Özel, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu"nu Meclis'te topladı. Ardından yarın Meclis'te CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağını açı... Daha Fazla Göster Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor. ÖZGÜR ÖZEL'DEN YOL HARİTASI İÇİN TOPLANTISiyaset gündemi yeni haftaya da sıcak başladı. Özgür Özel, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu"nu Meclis'te topladı. Ardından yarın Meclis'te CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağını açıkladı. Ayrıca tartışmalar sürerken kurultay için de delege imza toplamaya başladı. Özgür Özel "550'nin biraz üzerinde bir imzaya ihtiyaç olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bu rakam çok hızlı şekilde toplanır ama olabilecek en yüksek imza sayısıyla birlikte biz bu kurultayla ilgili çok da gecikmeden bir an önce başvurumuzu yaparak ilerlemek istiyoruz" dedi. BUCA BELEDİYESİ'NE OPERASYONİzmir'in Buca Belediyesi'ne yönelik 6 ilde düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 62 şüpheliden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın da aralarında olduğu 53 şüpheli gözaltına alındı. ABD İRAN'A, İRAN KUVEYT'E SALDIRDIDünyada savaş gündemi sıcaklığını koruyor. Tahran ve Washington hattında ateşkes görüşmeleri için yoğun diplomatik temasların sürdüğü bugünlerde tansiyon yeniden yükseldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Kuveyt'e yönelik füze ve İHA saldırılarının düzenlenmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, hafta sonu İran'daki bazı hedefleri vurduğunu bildirdi. TRUMP: İRAN GERÇEKTEN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYORBu gerginliğin ardından Trump'tan yeni bir açıklama geldi. "İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma ABD ve bizimle olanlar için iyi bir anlaşma olacak" dedi. NETANYAHU'DAN BEYRUT'A SALDIRI TALİMATIÖte yandan İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkese rağmen orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi. İsrail basını Netanyahu'nun açıklamasından önce İsrail'in Beyrut'a saldırı düzenlemek için ABD'den izin istediğini öne sürmüştü. ARAKÇİ'DEN ABD VE İSRAİL'E LÜBNAN UYARISIİran Dışişleri Bakanı Arakçi, Tel Aviv ve Washington'ı uyararak, "Ateşkesin herhangi bir cephede ihlali, tüm cephelerde ihlal anlamına gelir. Herhangi bir ihlalin sonuçlarından ABD ve İsrail sorumludur" dedi. TÜRKİYE 23 ÇEYREKTİR ARALIKSIZ BÜYÜYOREkonomi gündeminhe baklalım şimdi... Türkiye ekonomisi, 2026 yılının birinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüme kaydetti. İlk çeyrekle beraber Türkiye ekonomisi 23 çeyrek üst üste büyüme kaydetmiş oldu. LABORATUVARDA YETİŞTİRİLEN 32 MİLYON SİVRİSİNEK SALINACAKİlginç bir haber var... Google, Florida ve California'da iki yıl boyunca toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisineği salmayı planlıyor. Wolbachia bakterisiyle steril hale getirilen erkek sivrisineklerin dişiyle çiftleşmesi sonucunda yumurtalar çıkmayacak, böylece hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonu azaltılacak. 2014'te başlayan girişim kapsamında yürütülen proje, kimyasal kullanmadan sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadele etmeyi hedefliyor. Başarıya ulaşacak mı, sonuçları ne olacak? takip edeceğiz. TRAVIS SCOTT, İSTANBUL KONSERİNDE SAHNEDE 20 DAKİKA KALDIKanye West'in seyirci rekoru kıran konserinin ardından Travis Scott da dün İstanbul'da konser verdi. Ancak bilet fiyatları 50 bin liraya kadar çıkan konserde Scott'ın sahnede sadece 20 dakika kalması büyük tepki çekti. Şarkıcının, sahneye bir saat geç çıkıp performansı boyunca yüzünü gizlemesi de hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Daha Az Göster