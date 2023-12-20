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        Haberler Gündem AUZEF final sınav tarihleri belli oldu! İstanbul Üniversitesi 2023 - 2024 sınav takvimi AUZEF final tarihi

        AUZEF final sınav tarihleri belli oldu! İstanbul Üniversitesi sınav takvimi

        İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AUZEF final sınavı yani 2023 - 2024 Akademik Yılı Güz Dönemi bitirme sınav tarihleri açıklandı. Sınav tarihlerinin açıklanmasının ardından gözler "AUZEF final tarihleri ne zaman?" sorusunun cevabına çevrildi. İşte İstanbul Üniversitesi tarafından açıklanan sınav tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 12:10 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:10
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        İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri takvimi gücellendi. Açıköğretim örğencileri merak içerisinde takvimin güncellenmesinin ardından "AUZEF final sınavları ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte 2023 - 2024 AUZEF final sınav tarihi...

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        AUZEF FİNAL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından akademik sınav takvimiyle ilgili yeni duyuru paylaşıldı. AUZEF tarafından yapılan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Açıköğretim Lisesi Sınavlarının 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacağını ilan etmiştir. Bakanlık yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde söz konusu sınava sadece İstanbul'da bir milyona yakın öğrencinin katılmasının beklendiği bilgisi alınmıştır. MEB binalarının kullanılamayacak olması nedeniyle daha önceden ilan ettiğimiz AUZEF Bitirme (Final) Sınavının tarihi 6-7 Ocak 2024; Telafi (Bütünleme) Sınavının ise 10-11 Şubat 2024 olarak güncellenmiştir. Başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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        2024 AUZEF SINAV TAKVİMİ

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) akademik sınav takvimine göre; Güz dönemi yarıyıl sonu (bitirme) sınavları 6-7 Ocak 2024 tarihinde; yarıyıl sonu (telafi) sınavları ise 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak.

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        AUZEF SINAVLARI ONLINE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

        AUZEF final sınavlarının yüz yüze düzenlenmesi bekleniyor. Aksi bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecek. 06-07 Ocak 2024 tarihlerinde yapılacak olan 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) sınav merkezi tercih işlemleri 4 Aralık'a kadar gerçekleştirildi.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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