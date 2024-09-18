AUZEF kayıt yenileme tarihleri: İstanbul Üniversitesi akademik takvim ile sınav tarihleri
AUZEF öğrencileri için güz dönemi kayıt yenileme ve ders seçme işlemleri yoğun ilgi görüyor. Bilindiği gibi, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı. Kayıt yenileme süreci ise 2 Eylül'de başladı. Ders seçim işlemleri tamamlandıktan sonra dersler başlayacak ve sonrasında sınavlar gerçekleştirilecek. İşte AUZEF'in akademik takvimi hakkında merak edilenler...
İstanbul Üniversitesi AUZEF 2024-2025 akademik takvimi açıklandı. Yeni eğitim yılına hazırlanan öğrenciler, güz dönemi için kayıt yenileme tarihlerine odaklanmış durumda. Kılavuz kapsamında, AUZEF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri eylülde başladı. Ardından ise ders ekle-sil işlemleri yapılacak.Peki, AUZEF kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır ve sınav tarihleri ne zaman? İşte detaylar...
2024-2025 AUZEF KAYIT YENİLEME KILAVUZU YAYIMLANDI
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 Güz Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayımlandı. Böylece kayıt yenileme tarihleri belli oldu.
Takvime göre, güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 2 Eylül 2024 tarihinde başladı ve 29 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.
2-29 Eylül 2024 tarihleri arasında ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi işlemleri 20-29 Eylül 2024 tarihleri arasında fakülte tarafından gerçekleştirilecek.
KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİM TAKVİMİ
Kayıt Yenileme İşlemleri: 02.09.2024 - 29.09.2024
Ders Ekle-Sil Tarihleri: 29.09.2024 - 03.10.2024
Üstten Ders Alma Tarihleri: 29.09.2024 - 03.10.2024
ADIM ADIM KAYIT YENİLEME İŞLEMİ
1.ADIM
Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.
Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.
2. ADIM
AKSİS otomasyon sistemine http://aksis.istanbul.edu.tr giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numarası' na ulaşabilirsiniz.
Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız.
3. ADIM
Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işleminizi online olarak yapabilirsiniz.
NOT: AKSİS SİSTEMİNDEN ÖDEMENİZİ YAPTIKTAN SONRA KARTINIZIN HESAP HAREKETİNİ KONTROL EDİP BİRDEN FAZLA ÖDEME YAPMAMAYA DİKKAT EDİNİZ.
Fakültemiz Açıköğretim programlarında öğrenim görüp normal öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilerin ücretlerine dönemlik ek olarak 139,5 TL yansıtılır.
AUZEF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ