AUZEF kayıt yenileme tarihleri 2025-2026: İÜ AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman, ücreti ne kadar?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim öğretim yılı akademik takvimi ile bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Takvime göre bahar dönemi kayıt yenileme süreci Şubat ayında başlayacak. Dersler, ders seçim işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlayacak olup ara sınav 25-26 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Peki İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025-2026 AUZEF kayıt yenileme tarihleri...
Bütünleme sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler bahar dönemi kayıt yenileme tarihlerine çevrildi. 2025-2026 AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvimi ile belli oldu. Buna göre kayıt yenileme süreci Şubat ayında başlayacak ve Mart ayında sona erecek. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman başlıyor, nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte detaylar…
2025-2026 AUZEF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı akademik takvimi ile belli oldu.
Takvime göre bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme işlemleri, 16 Şubat 2026 - 1 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Ders Seçim İşlemleri Tarihleri: 16 Şubat - 01 Mart 2026
Ders Ekle-Sil Tarihleri: 02 Mart - 08 Mart 2026
Üstten Ders Alma Tarihleri: 02 Mart - 08 Mart 2026
AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
1. Kayıt Yenileme
Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.
Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.
2. Ödeme İşleminin Tamamlanması
AKSİS otomasyon sistemine giriş yaptıktan sonra “OBS”- “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numarası” ve ödeme tutarınıza ulaşabilirsiniz.
Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.
Referans numaranız olmadan Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz.
• Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda herhangi bir üniversitede farklı bir programda eğitimi devam eden öğrencilerden Materyal/Öğrenim ücretlerine ek olarak 199,5 TL katkı payı alınmaktadır.
• Fakültemiz Açıköğretim programlarında öğrenim görüp normal öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilerin ücretlerine dönemlik ek olarak 199,5 TL yansıtılır.
• Yabancı uyruklu öğrencilerden tahsil edilecek katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen esaslar çerçevesinde ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda alınmaktadır.
3. Kayıt Yenileme İşleminin Tamamlanması ve Ders Seçimi
Ödeme işleminden sonra Fakültemiz tarafından yapılacak olan otomatik ders seçiminden sonra statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenecektir. Ders seçimi için başvuruda bulunmanıza gerek yoktur. Ders seçim işlemleri 2 iş günü içerisinde tamamlanacaktır (Ders materyalleri, akademik takvimde yer alan güz dönemi eğitim öğretim başlangıç tarihlerinden itibaren erişime açılacaktır).
Öğrenci ders alımında değişiklik yapmak istediği takdirde, ders ekle sil tarihinde DD ve DC harf notlu dersleri için talepte bulunabilir. Değişiklik için ilgili tarihte öğrencinin çözüm merkezinden talep oluşturması gerekmektedir.
2025-2026 AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ
Ara Sınav (Vize): 25 - 26 Nisan 2026
Bitirme Sınavı (Final): 06 - 07 Haziran 2026
Bütünleme Sınavı (Telafi): 11 - 12 Temmuz 2026
Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı: 06 Eylül 2026