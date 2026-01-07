Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 27-28 Aralık 2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

        AUZEF sınav sonuçları açıklandı! 27-28 Aralık 2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuçları nasıl sorgulanır?

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Bitirme Sınavı (Final) sonuçları açıklandı. Üç oturumda düzenlenen sınavlarda öğrencilere her dersten 20 soru yöneltildi ve 30 dakika süre verildi. Peki İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuçları nasıl sorgulanır?

        Giriş: 07.01.2026 - 13:40 Güncelleme: 07.01.2026 - 19:48
        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) 27 - 28 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda düzenlenen AUZEF final sınavı, 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 130 sınav merkezinde yapıldı. Beklenen sınav sonuçları açıklandı. Peki, AUZEF final sınavı sonuçları nasıl sorgulanır?

        AUZEF SINAVLARI TAMAMLANDI!

        İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) 27 - 28 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi.

        Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda düzenlenen AUZEF final sınavı, 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 130 sınav merkezinde yapıldı.

        AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Değerli Öğrencilerimiz,

        2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

        Sınav sonuçlarına itirazınızı 09.01.2026 (Cuma) saat 12:00'a kadar http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır.

        AUZEF SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar AKSİS' e aktarılır. Vize ve final sınavlarının ikisi de açıklandıktan sonra notlar AKSİS' e harf notu olarak işlenir.

