İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bitirme sınavı (final) 27 - 28 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirildi. Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda düzenlenen AUZEF final sınavı, 81 il ve KKTC’de dahil olmak üzere 130 sınav merkezinde yapıldı. Beklenen sınav sonuçları açıklandı. Peki, AUZEF final sınavı sonuçları nasıl sorgulanır?