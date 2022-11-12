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AUZEF 2022 sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, 12-13 Kasım Cumartesi ve Pazar günü düzenlenen vize sınavlarına katılacak. Bu sebeple merak edilen sınav sonuçlarının açıklanma tarihi hakkında detayları haberimizin devamında sizler için derledik.

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  • AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF 2022 sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, 12-13 Kasım Cumartesi ve Pazar günü sınavlara girecek. İşte AUZEF akademik takvimi, sınav sonuçları hakkında detaylar...
  • AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF 2022 sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AUZEF güz dönemi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşmedi tahminlere göre sonuçlar sınavdan sonraki 15 gün içerisinde açıklanacak.
  • AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF 2022 sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    AUZEF MEZUNİYET ŞARTLARI

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinden mezun olabilmek için Fakülte Yönetim Kurulu kararı gereğince gerekli kredi/ AKTS miktarının başarıyla tamamlanması gerekmektedir. İşte AUZEF 2022-2023 mezuniyet şartları;

    FF harf notu derse sahip olmamak,

    2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip olmak,

    Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.
  • AUZEF sınav soruları ve cevapları yayınlandı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF 2022 sınav soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

    2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİM

    Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022

    Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022

    Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023

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