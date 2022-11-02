AUZEF sınav tarihleri 2022-2023

Sınavların Ölçme-Değerlendirme Aşaması

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. Diğer bir ifadeyle yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir. Uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara sınav (vize) sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı % 30, bitirme (final) ve bütünleme (telafi) sınavının ise % 70’tir.