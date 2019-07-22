Avanak Apti oyuncuları kimler? Avanak Apti konusu nedir? Şeklindeki sorular sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. Kemal Sunal ile Ayşen Gruda'nın başrolünü aldığı Avanak Apti bu akşam Star Tv ekranlarında saat 20.00'da yayınlanacak.

AVANAK APTİ OYUNCULARI KİMLER?

Apti (Kemal Sunal)

Nevin Şenses (Ayşen Gruda)

Barut Osman (Ünal Gürel)

Nuri (Necdet Yakın)

Simsar Cafer (Ali Şen)

Komiser (Atilla Ergün)

Urfalı Apti (Yadigar Ejder)

Menajer Erto (Macit Flordun)

AVANAK APTİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Apti arkadaşı Nuri ile birlikte afiş asmaktadır ve afişini astığı ses sanatçısı Nevin Şenses'e aşıktır. Apti parası olmadığı için Nevin'in onunla ilgilenmediğini düşünür. Bir gün Apti Nevin'i dinlemek için gazinoya gelir. Ufak bir karışıklık sonucu Apti'yi Urfalı Apti sanırlar ve hürmet gösterirler. Apti gazinoda Nevin'e aşık olan gangster Barut Osman'ı bir güzel rezil eder. Osman komiserin tehditinden dolayı Apti'ye elini bile süremez.