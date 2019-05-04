Avansas Ramazan kolisi fiyatı ne kadar? sorusu Ramazan ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Sadece kendi ailesi için değil, sevdiklerine de Ramazan kolisi hediye etmek isteyenler marketlerin Ramazan kolilerini tercih ediyor. İşte 2019 Avansas Ramazan kolisi fiyatları...
AVANSAS RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI - 2019
Avansas Ramazan Kolisi içeriği: Yayla Pilavlık Bulgur 1000 gr, Yayla Pilavlık Pirinç 1000 gr , Orkide Ayçiçek Yağı 1 Lt, Tat Salça 430 gr, Doğuş Çay 500 gr, Irmak Küp Şeker 750 gr, Eriş Un 1000 gr, Cevher Tuz 750 gr, Tat Burgu Makarna 500 gr, Tat Fiyonk Makarna 500 gr, Bizim Mercimek Çorbası. Avansas Ramazan Kolisi fiyatı 44,90 TL.
Avansas Mega Ramazan Kolisi içeriği: Yayla Pilavlık Bulgur 1000 gr, Yayla Pilavlık Pirinç 1000 gr, Yayla Kırmızı Mercimek 1000 gr, Yayla Kuru Fasulye 1000 gr, Orkide Ayçiçek Yağı 2 Lt, Tat Salça 830 gr, Doğuş Çay 1000 gr, Irmak Toz Şeker 1000 gr, Eriş Un 2000 gr, Cevher Tuz 750 gr, Tat Arpa Şehriye 500 gr, Tat Burgu Makarna 500 gr 2 Adet, Tat Fiyonk Makarna 500 gr 2 Adet, Marmarabirlik Zeytin 200 gr, Bizim Kakaolu Toz Puding, Bizim Mercimek Çorbası , Bizim Şehriyeli Tavuk Çorbası, Tat İrmik 500 gr, Irmak Küp Şeker 750 gr, Ülker Kakaolu Fındık Kreması 180 gr, Tukaş Reçel 380 gr, Kocatepe Türk Kahvesi 100 gr, Yayla Haşlanmış Nohut 700 gr
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