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Haftaiçi yaşanan büyük dalgalanma sonrası Bitcoin'deki kararsız seyir haftasonu da devam etti.

Dün 44.800 dolara kadar gerileyen Bitcoin bugün yeniden 46.000 doların üzerine tırmanarak 46.250 doları gördü. Bitcoin bu öğlen itibarıyla son 24 saatte yüzde 2.5 değer kazandı.

Ethereum ise yüzde 6.5'lik yükselişle 3.435 dolara çıktı.

Günü en dikkat çekici yükselişlerinden birine ise Avalanche (AVAX) imza attı. AVAX son 24 saatte yüzde 22 değer kazanarak 61.4 dolar oldu. AVAX sabah saatlerinde ise 64.87 dolarla tarihi zirvesine ulaştı. Buradan gelen kâr satışlarıyla hafif bir gerileme yaşadı.

AVAX son 1 ayda yüzde 250 yükseldi, haftalık yükselişi ise yüzde 33 oldu. Bu haftaki yükselişte Binance'in AVAX C-Chain entegrasyonunu tamamladığını duyurması etkili oldu.

Prof Dr. Emin Gün Sirer'in kurucusu olduğu Ava Labs'in geliştirdiği Avalanche ağının kripto parası AVAX 2021'in en dikkat çeken değer kazançlarından birisine imza attı.

Türkçe'de çığ anlamına gelen Avalanche (AVAX) 2021 yılına, 2.8 dolardan başlamıştı. Yani bu yıl yatırımcısına yüzde 2214 kazandırdı. Bugün itibarıyla 13.7 milyar dolarla, piyasa değeri bakımından en büyük 13. kripto para oldu.

HIZIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Avalanche ağı merkeziyetsiz finansal varlıklar, finans uygulamaları ile kripto para işlem platformları ve hizmetler için güvenli, pratik ve ölçeklenebilen bir yapı sunmak amacıyla oluşturuldu. Sitesinde yer alan bilgilere göre geliştiriciler Avalanche üzerinden kolayca güçlü, güvenilir uygulamalar ve karmaşık kural setlerine sahip özel blokzincir ağları oluşturabiliyor.

Avalanche üzerinden işlemler 3 saniyenin altında neticelenebiliyor. Karşılaştırma açısından Ethereum'da bu süre ortalama 6 dakikayı buluyor. Bunun yanında Ava Labs, Avalanche'ın Bitcoin ve Ethereum'a göre çok daha enerji verimli olduğunu ifade ediyor.