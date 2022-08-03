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Avcı dizisinin konusu nedir? Disney Plus'un Avcı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Disney Plus'un yeni dizisi Avcı'dan ilk kareler yayınlanmaya başladı. Başrollerini, Yargı dizisinde izleyicilerin beğenisini kazanan Pınar Deniz ve son olarak Üç Kuruş'ta izleyici karşısına çıkan Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı dizi şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Avcı dizisinin konusu nedir ve oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Avcı dizisi ile ilgili detaylar...

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  • Avcı dizisinin konusu nedir? Disney Plus'un Avcı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

    Disney Plus’ta yayınlanacak olan Avcı dizisinin yapımcılığını BKM üstleniyor.  Dizi izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Avcı dizisinin konusu nedir ve  oyuncu kadrosunda kimler var? İşte diziyle ilgili merak edilenler...
  • Avcı dizisinin konusu nedir? Disney Plus'un Avcı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

    AVCI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

    Avcı dizisinin başrolünde yer alan Pınar Deniz’in hayat vereceği Yasemin karakteri, gündüzleri oyunculuk yapan seri bir katildir. Uraz Kaygılaroğlu ise geceleri seri bir katil olan Yasemin’in peşinde ki komiseri canlandıracaktır. 
  • Avcı dizisinin konusu nedir? Disney Plus'un Avcı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

    AVCI DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

    Türkiye’nin en ünlü yıldızının gündüz ışıltılı, gece ise karanlık dünyasının keskin geçişlerine tanıklık edeceğimiz; dikkat çekici hikayesiyle şimdiden merakla beklenen; suç, gerilim ve mizah öğelerini bir arada barındıran orijinal dizi yakında Disney+’ta yerini alacak.
  • Avcı dizisinin konusu nedir? Disney Plus'un Avcı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

    AVCI DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

    Başrolünü Pınar Deniz’in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Deniz dışında Uraz Kaygılaroğlu, Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek, ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler rol alıyor.
  • Avcı dizisinin konusu nedir? Disney Plus'un Avcı dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

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