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        Haberler Gündem Avcılar'da 4 ay önce mühürlenen imalathanede pasta üretimi yaparken yakalandılar

        Avcılar'da 4 ay önce mühürlenen imalathanede pasta üretimi yaparken yakalandılar

        Avcılar'da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yaklaşık 4 ay önce mühürlenen iş yerinde, düğün salonları için pasta üretimine devam edildiği tespit edildi. Zabıta ekipleri tarafından yakın takibe alınan iş yerinde mühürün sökülerek yeniden üretime başlandığı ve hijyen koşullarına uyulmadığı belirlendi. Hem büro hem de imalathane olarak kullanılan iş yeri ikinci kez mühürlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 17:22 Güncelleme: 19.01.2025 - 17:24
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        Mide bulandıran görüntüler! Mühürü söküp pasta ürettiler
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        Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Firuzköy Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında faaliyet gösteren pasta imalathanesini bir süre önce ruhsatsız olduğu ve hijyen koşullarına uymadığı için mühürledi.

        Ekipler yakın takibe aldıkları iş yerinde kaçak üretim yapıldığını belirleyerek iş yerine baskın düzenledi.

        KEDİLERİN GEZDİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Hiçbir hijyen koşuluna uyulmadan merdiven altı üretim yapıldığı belirlenen iş yerinde düğün pastalarının paslı ve kirli aletlerle hazırlandığı, soğutucu olarak hazırlanan dolaplarda hijyen kurallarına uyulmadığı saptandı.

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        İmalathanenin hem büro hem de mutfak olarak kullanıldığını belirleyen zabıta ekipleri pasta keki üretimi yapılan alanda kedilerin gezdiğini de tespit etti.

        HEM BÜRO HEM MUTFAK

        Ağırlıklı olarak düğün salonlarına pasta üretimi yapıldığı belirlenen pasta imalathanesiyle ilgili Avcılar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından pasta imalathanesi ikinci kez mühürlendi.

        İş yeri sahipleri hakkında mühürün sökülüp yeniden üretime başlamaları nedeniyle yasal işlem yapılacağı da öğrenildi.

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